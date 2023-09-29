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Haberler Galeri 40 yaş küçük sevgilisine evlenme teklifi eden Mehmet Ali Erbil’e İbrahim Tatlıses’ten tepki: Sakın…

40 yaş küçük sevgilisine evlenme teklifi eden Mehmet Ali Erbil’e İbrahim Tatlıses’ten tepki: Sakın…

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum günü partisi düzenledi. Kutlama sırasında evlenme teklifi eden Erbil, gazetecilere yaptığı açıklamada "Çocuk düşünüyoruz" dedi. Yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'le arasındaki dikkat çeken telefon görüşmesini de anlatan şovmen, "Bir tek ondan tepki oldu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.09.2023 12:44
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40 yaş küçük sevgilisine evlenme teklifi eden Mehmet Ali Erbil’e İbrahim Tatlıses’ten tepki: Sakın…

Mehmet Ali Erbil, önceki gece sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününü Bebek'te bir mekanda kutladı.

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40 yaş küçük sevgilisine evlenme teklifi eden Mehmet Ali Erbil’e İbrahim Tatlıses’ten tepki: Sakın…

Kutlama sırasında, cebinden çıkardığı yüzüğü genç sevgilisinin parmağına taktı. O anları Instagram hesaplarından paylaşan ikili, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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40 yaş küçük sevgilisine evlenme teklifi eden Mehmet Ali Erbil’e İbrahim Tatlıses’ten tepki: Sakın…

Pastayı kestikten sonra sorulara yanıt veren 66 yaşındaki Erbil, "Öncelikle evlilik konusuna ve yaş konusuna açıklık getirelim. Öyle kolay bulunan bir şey değil sevgi. Biraz daha zaman geçirdikten sonra belki resmiyete dökeriz işi. Aileler takılmıyor yaşa. Her anlamda birbirimize yetiyoruz."

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40 yaş küçük sevgilisine evlenme teklifi eden Mehmet Ali Erbil’e İbrahim Tatlıses’ten tepki: Sakın…

"Özel yapım yüzük bu, taksitle aldık. Yani şu an ilişkimiz iyi gidiyor. Aynı evde yaşıyoruz zaten" diyerek kahkaha attı.

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40 yaş küçük sevgilisine evlenme teklifi eden Mehmet Ali Erbil’e İbrahim Tatlıses’ten tepki: Sakın…

Basın mensuplarının "Evlilik olursa çocuk düşünür müsünüz?" sorusuna Mehmet Ali Erbil, "Olursa evlilik çocuk düşünüyoruz. Al Pacino'nun bile oldu 83 yaşında. Onun hiç çocuğu yok, niye olmasın ki?" karşılığını verdi.