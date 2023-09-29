29 Eylül 2023, Cuma
40 yaş küçük sevgilisine evlenme teklifi eden Mehmet Ali Erbil’e İbrahim Tatlıses’ten tepki: Sakın…
Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum günü partisi düzenledi. Kutlama sırasında evlenme teklifi eden Erbil, gazetecilere yaptığı açıklamada "Çocuk düşünüyoruz" dedi. Yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'le arasındaki dikkat çeken telefon görüşmesini de anlatan şovmen, "Bir tek ondan tepki oldu" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 29.09.2023 12:44
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