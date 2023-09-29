40 yaş küçük sevgilisine evlenme teklifi eden Mehmet Ali Erbil’e İbrahim Tatlıses’ten tepki: Sakın…

Pastayı kestikten sonra sorulara yanıt veren 66 yaşındaki Erbil, "Öncelikle evlilik konusuna ve yaş konusuna açıklık getirelim. Öyle kolay bulunan bir şey değil sevgi. Biraz daha zaman geçirdikten sonra belki resmiyete dökeriz işi. Aileler takılmıyor yaşa. Her anlamda birbirimize yetiyoruz."