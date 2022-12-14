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4 yıllık aşk küllerinden mi doğuyor? Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin’in peşinden mi gitti? Gözler o isme döndü…

Ayrılık sona mı erdi? Ünlü oyuncu ikili Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! Geçen senelerde 4 yıl aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in bir araya geldiği konuşuluyor. İkilinin barışma haberi sosyal medyanın gündemine otururken, gözler Hande Erçel'e döndü. İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:39
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4 yıllık aşk küllerinden mi doğuyor? Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin’in peşinden mi gitti? Gözler o isme döndü…

Aşk hayatıyla sürekli gündeme gelen Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'den geçen aylarda yollarını ayırmıştı. Sarıkaya'nın adı ardından da partneri Burak Deniz ile anılmaya başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4 yıllık aşk küllerinden mi doğuyor? Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin’in peşinden mi gitti? Gözler o isme döndü…

Serenay Sarıkaya'nın yeniden eski sevgilisi Kerem Bürsin'e döndüğü öne sürüldü. 4 senelik aşklarını noktalayan ikili bakın nerede buluştu?

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4 yıllık aşk küllerinden mi doğuyor? Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin’in peşinden mi gitti? Gözler o isme döndü…

SERENAY-KEREM CEPHESİNDEN BEKLENMEDİK HABER

Kerem Bürsin ile Hande Erçel bir mekanda görüntülenmiş ve barıştıkları iddia edilmişti. Kerem Bürsin, aşk sorularını yanıtsız bırakmış Erçel ise barışma iddiaların yalanlamıştı.

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4 yıllık aşk küllerinden mi doğuyor? Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin’in peşinden mi gitti? Gözler o isme döndü…

Ünlü oyuncu hakkında yine şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

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4 yıllık aşk küllerinden mi doğuyor? Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin’in peşinden mi gitti? Gözler o isme döndü…

AŞK ABD'DE DE TEKRAR BAŞLADI İDDİASI

Eski aşkı olan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in tekrar beraber olduğu öne sürüldü.