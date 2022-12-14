4 yıllık aşk küllerinden mi doğuyor? Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin’in peşinden mi gitti? Gözler o isme döndü…

Ayrılık sona mı erdi? Ünlü oyuncu ikili Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! Geçen senelerde 4 yıl aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in bir araya geldiği konuşuluyor. İkilinin barışma haberi sosyal medyanın gündemine otururken, gözler Hande Erçel'e döndü. İşte ayrıntılar..