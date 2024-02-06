4 yıldır aynı diyeti yapıyor! 49 yaşındaki Pınar Altuğ zayıflık sırrını açıkladı! Her gün 16 saat...

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Altuğ, 2008 yılında oyuncu Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikle de sık sık gündem oluyor. Çiftin 8 yaş farklarına rağmen, Su isminde bir kızları bulunuyor.

49 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden cesur pozlarını paylaşarak genç kızlara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekiyor.