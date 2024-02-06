HaberlerGaleri4 yıldır aynı diyeti yapıyor! 49 yaşındaki Pınar Altuğ zayıflık sırrını açıkladı! Her gün 16 saat...
4 yıldır aynı diyeti yapıyor! 49 yaşındaki Pınar Altuğ zayıflık sırrını açıkladı! Her gün 16 saat...
Ünlü isimlerin uyguladığı diyetler ve kilo verme yöntemleri merak konusu oluyor. Bu isimlerden birisi de ünlü manken ve oyuncu Pınar Altuğ. Ünlü isim yıllara meydan okuyan fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mutlu evliliğiyle sıkça magazin gündeminde yer alan Altuğ, zayıflama sırrını verdi. Meğer yıllardır değişmeyen görüntüsünü buna borçluymuş...