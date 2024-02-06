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4 yıldır aynı diyeti yapıyor! 49 yaşındaki Pınar Altuğ zayıflık sırrını açıkladı! Her gün 16 saat...

Ünlü isimlerin uyguladığı diyetler ve kilo verme yöntemleri merak konusu oluyor. Bu isimlerden birisi de ünlü manken ve oyuncu Pınar Altuğ. Ünlü isim yıllara meydan okuyan fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mutlu evliliğiyle sıkça magazin gündeminde yer alan Altuğ, zayıflama sırrını verdi. Meğer yıllardır değişmeyen görüntüsünü buna borçluymuş...

Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:39
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4 yıldır aynı diyeti yapıyor! 49 yaşındaki Pınar Altuğ zayıflık sırrını açıkladı! Her gün 16 saat...

Pınar Altuğ, yıllara meydan okuyan fit vücuduyla dikkat çekerken, merak edilen zayıflama sırrını sonunda paylaştı. Altuğ, yıllardır uyguladığı diyet hakkında bilgi verdi! İşte Pınar Altuğ'un kilo verme yöntemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4 yıldır aynı diyeti yapıyor! 49 yaşındaki Pınar Altuğ zayıflık sırrını açıkladı! Her gün 16 saat...

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Altuğ, 2008 yılında oyuncu Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikle de sık sık gündem oluyor. Çiftin 8 yaş farklarına rağmen, Su isminde bir kızları bulunuyor.

49 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden cesur pozlarını paylaşarak genç kızlara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekiyor.

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4 yıldır aynı diyeti yapıyor! 49 yaşındaki Pınar Altuğ zayıflık sırrını açıkladı! Her gün 16 saat...

4 YILDIR UYGULUYOR

Altuğ'un genç ve fit görünümünün sırrını ise açıklaması dikkat çekiyor. Ünlü manken, formunu korumanın sırrını 4 yıldır düzenli olarak uyguladığı aralıklı oruç ve spor yapmada buluyor.

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4 yıldır aynı diyeti yapıyor! 49 yaşındaki Pınar Altuğ zayıflık sırrını açıkladı! Her gün 16 saat...

Altuğ, aralıklı orucun kendisine her gün 16 saat aç kalma ve sporla birlikte fit kalma imkanı sağladığını ifade ediyor. Bu sağlıklı yaşam tarzı sayesinde Altuğ, genç kızlara meydan okuyan bir fiziğe sahip olmayı başarıyor.

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4 yıldır aynı diyeti yapıyor! 49 yaşındaki Pınar Altuğ zayıflık sırrını açıkladı! Her gün 16 saat...

"16 SAAT AÇ DURUYORUM"

1994 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Pınar Altuğ, zayıflama sırrını açıkladı.

Ünlü manken, "Aslında bunu 4 yıldır aralıklı oruca borçluyum. Her gün 16 saat aç duruyorum, tabii spor da var." ifadelerini kullandı.