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38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

Dobra açıklamaları kadar çalkantılı aşk hayatıyla adından söz ettiren İrem Derici 38 yaşına bastı. Hayranından gelen bir mesajı 'ağlattın' notuyla yayınlayan ünlü şarkıcı, Instagram hesabında çocukluk fotoğraflarına da yer verdi. Paylaşılan karelerde en dikkat çeken detay ise Derici'nin annesiyle birlikte verdiği pozu oldu. Derici, annesinin birebir kopyası çıktı.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 15:55 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:55
38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

"Evlenmene Bak", "Papatya", "Ben Tek Siz Hepiniz" ve "Aşkımız Olay Olacak" gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınan İrem Derici, doğum gününde paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

HAYRANINDAN DUYGUSAL KUTLAMA

Kendisinden yaşça küçük DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında bir hayranından gelen "ağlattın" notuyla yayınladı.

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

"İrem Derici: Kural tanımayan deli kız" başlıklı doğum günün mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"1987'de İstanbul'da doğdu. Daha dört yaşında orgun tuşlarına dokundu, yolu belliydi. Mimar Sinan'da piyano, Bilgi'de sosyoloji... Akademik dünya bir yana, sahne ışıkları onu çağırıyordu. 'O Ses Türkiye' ile başladı. 'Bensiz Yapamazsın' dedi, doğru çıktı. 'Kalbimin Tek Sahibine' diye söyledi, milyonların kalbini kazandı. 'Dantel' gibi ilmek ilmek işledi kariyerini. Öyle bir ses ki, Neşet Ertaş'ı da söyledi, popun kalbinde de hüküm sürdü. Özel hayatı sansasyon, müziği istikrardı. Aşkları manşet oldu, şarkıları listeleri salladı. 'Sabıka Kaydı' ile günahlarını listeledi, 'Ex'ten Next' ile sayfayı çevirdi. Çünkü o hep kendi yolunda yürüdü. Kimilerine göre asi, kimilerine göre deli dolu... Ama aslında müziğin en sahici sesi! Bugün İrem Derici'nin doğum günü! Cesur, sınır tanımaz ve sahnelerin kraliçesi... Nice yaşlara!"

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

Ünlü şarkıcı Instagram hesabında çocukluk fotoğraflarına da yer verdi.

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

ÇOCUKLUK HALLERİNİ PAYLAŞTI

Derici'nin "İyi ki doğdun İrem'im" notuyla yayınladığı kareler takipçileri tarafınan beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

İçlerinden en dikkat çeken kare ise annesiyle birlikte verdiği poz oldu.

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

İrem Derici'nin annesine olan benzerliği ağızları açık bırakırken, bazı sosyal medya kullanıcıları "Annesinin kopyasıymış", "Çok benziyor" gibi yorumlarda bulundu.

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

İşte İrem Derici'nin çocukluk halleri...

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

İşte İrem Derici'nin çocukluk halleri...

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

İşte İrem Derici'nin çocukluk halleri...

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

İşte İrem Derici'nin çocukluk halleri...

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

İşte İrem Derici'nin çocukluk halleri...

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

İşte İrem Derici'nin çocukluk halleri...

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

İşte İrem Derici'nin çocukluk halleri...

38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

İşte İrem Derici'nin çocukluk halleri...