21 Mart 2025, Cuma
38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...
Dobra açıklamaları kadar çalkantılı aşk hayatıyla adından söz ettiren İrem Derici 38 yaşına bastı. Hayranından gelen bir mesajı 'ağlattın' notuyla yayınlayan ünlü şarkıcı, Instagram hesabında çocukluk fotoğraflarına da yer verdi. Paylaşılan karelerde en dikkat çeken detay ise Derici'nin annesiyle birlikte verdiği pozu oldu. Derici, annesinin birebir kopyası çıktı.
Giriş Tarihi: 21.03.2025 15:55 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:55