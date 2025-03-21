38 yaşına giren İrem Derici çocukluk hallerini paylaştı! Annesinin kopyasıymış...

"İrem Derici: Kural tanımayan deli kız" başlıklı doğum günün mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"1987'de İstanbul'da doğdu. Daha dört yaşında orgun tuşlarına dokundu, yolu belliydi. Mimar Sinan'da piyano, Bilgi'de sosyoloji... Akademik dünya bir yana, sahne ışıkları onu çağırıyordu. 'O Ses Türkiye' ile başladı. 'Bensiz Yapamazsın' dedi, doğru çıktı. 'Kalbimin Tek Sahibine' diye söyledi, milyonların kalbini kazandı. 'Dantel' gibi ilmek ilmek işledi kariyerini. Öyle bir ses ki, Neşet Ertaş'ı da söyledi, popun kalbinde de hüküm sürdü. Özel hayatı sansasyon, müziği istikrardı. Aşkları manşet oldu, şarkıları listeleri salladı. 'Sabıka Kaydı' ile günahlarını listeledi, 'Ex'ten Next' ile sayfayı çevirdi. Çünkü o hep kendi yolunda yürüdü. Kimilerine göre asi, kimilerine göre deli dolu... Ama aslında müziğin en sahici sesi! Bugün İrem Derici'nin doğum günü! Cesur, sınır tanımaz ve sahnelerin kraliçesi... Nice yaşlara!"