3.5 yıl hapis yatan Selim Erdoğan: İşlemediğim suçun cezasını çektim

DAVA DEVAM EDİYOR

"Süreç sizin için nasıl geçti?" sorusuna oyuncu; "O süreç tam olarak bitmiş değil. Dava hala devam ediyor. Herkesin başına gelebilecek bir şey, önemli olan işlediğiniz bir suçun cezasını çekmek" dedi.

