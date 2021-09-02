02 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 3.5 yıl hapis yatan Selim Erdoğan: İşlemediğim suçun cezasını çektim

3.5 yıl hapis yatan Selim Erdoğan: İşlemediğim suçun cezasını çektim

Oyuncu Selim Erdoğan, 2017 yılında uyuşturucu kullanma suçundan tutuklanmış ve geçtiğimiz yıl özgürlüğüne kavuşmuştu. 3.5 yıl hapis yatan Erdoğan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Geçirdiği zorlu süreçle ilgili soruları yanıtlayan oyuncu, "Ben işlemediğim bir suçun cezasını çektim. Hayıflanmak yerine cebime ne koydum ona bakıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 02.09.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 10:13
  • 1
  • 10
3.5 yıl hapis yatan Selim Erdoğan: İşlemediğim suçun cezasını çektim

2017'de uyuşturucu kullanma suçundan cezaevine giren bir çocuk babası Selim Erdoğan, geçtiğimiz yıl özgürlüğüne kavuşmuştu. Selim Erdoğan, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
3.5 yıl hapis yatan Selim Erdoğan: İşlemediğim suçun cezasını çektim

"NECATİ ABİ ARKAMDA DURDU"

Cezaevinden çıktıktan sonra 'Ramo' adlı diziyle ekranlara dönen Selim Erdoğan, yeni bir sinema filmi çektiklerini söyledi.

  • 3
  • 10
3.5 yıl hapis yatan Selim Erdoğan: İşlemediğim suçun cezasını çektim

Ünlü oyuncu, "BKM'ye yaptığımız bir filmimiz var. Sağ olsun Necati abi de çok destek çıktı. Arkamda durdu. Döndüğünde de tek başına güçlü olamıyorsun. Elbette endişeyle çıkıyorsunuz. Acaba ne olacak, ne düşünecekler?" diye konuştu.

  • 4
  • 10
3.5 yıl hapis yatan Selim Erdoğan: İşlemediğim suçun cezasını çektim

DAVA DEVAM EDİYOR

"Süreç sizin için nasıl geçti?" sorusuna oyuncu; "O süreç tam olarak bitmiş değil. Dava hala devam ediyor. Herkesin başına gelebilecek bir şey, önemli olan işlediğiniz bir suçun cezasını çekmek" dedi.

  • 5
  • 10
3.5 yıl hapis yatan Selim Erdoğan: İşlemediğim suçun cezasını çektim

Selim Erdoğan, sözlerine; "Ben işlemediğim bir suçun cezasını çektim. Hayıflanmak yerine cebime ne koydum ona bakıyorum" şeklinde devam etti.