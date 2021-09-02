02 Eylül 2021, Perşembe
3.5 yıl hapis yatan Selim Erdoğan: İşlemediğim suçun cezasını çektim
Oyuncu Selim Erdoğan, 2017 yılında uyuşturucu kullanma suçundan tutuklanmış ve geçtiğimiz yıl özgürlüğüne kavuşmuştu. 3.5 yıl hapis yatan Erdoğan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Geçirdiği zorlu süreçle ilgili soruları yanıtlayan oyuncu, "Ben işlemediğim bir suçun cezasını çektim. Hayıflanmak yerine cebime ne koydum ona bakıyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 02.09.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 10:13
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