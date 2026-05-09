32 kilo veren Ertem Şener'in anne acısı dinmiyor! Sözleri yürek sızlattı

Ünlü spor spikeri ve sunucu Ertem Şener, son dönemde yaşadığı fiziksel değişimle magazin ve spor dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede tam 32 kilo vererek 108 kilodan 76 kiloya düşen Şener, bu sürecin perde arkasını ve yaşadığı duygusal zorlukları samimiyetle paylaştı.

6 ayda 32 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ertem Şener, zayıflama sürecinin ardındaki acı gerçeği ilk kez anlattı: "Annemin vefatı benden 15 kiloyu aldı götürdü, keşke ben hasta olsaydım da o yaşasaydı."

"AYAKKABIMI BAĞLAYAMAZ HALE GELMİŞTİM"

Katıldığı bir programda zayıflama sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan 50 yaşındaki sunucu, fazla kilolarının günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Şener, kilo verme kararını tetikleyen süreci şu sözlerle anlattı:

"Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Sürekli terliyordum, aldığım gömlekler olmuyordu. Kasım ayından bu yana doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladım."

"KANSER DEĞİLİM, ASLAN GİBİYİM"

Hızla kilo vermesiyle birlikte sosyal medyada yayılan "kanser oldu" iddialarına da son noktayı koyan ünlü spiker, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu vurguladı. Hakkındaki asılsız haberlere, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek yanıt verdi.

ZAYIFLAMANIN ARDINDAKİ ACI: ANNE ÖZLEMİ

Ertem Şener'in fiziksel değişiminin ardında sadece diyet ve spor değil, aynı zamanda derin bir yas süreci olduğu ortaya çıktı. Annesinin vefatının kendisini yıktığını söyleyen Şener, verdiği kilonun yaklaşık yarısının bu üzüntüden kaynaklandığını ifade etti.

"KEŞKE KANSER OLSAYDIM DA, ANNEM HAYATTA OLSAYDI"

Annesinin vefatından dolayı çok zor günler geçirdiğini belirten Ertem Şener, sözlerine şöyle devam etti:

"Annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Çok aklıma geliyor. Her gün mutlaka gözümün yaşardığı oluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi koydum mezara. Söz vermiştim, çıkaramadım hastaneden. İnsanlar diyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani." dedi.

ANNESİNE VEDASI YÜREK YAKMIŞTI

Annesinin vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ertem Şener, "Annem… Güzel annem… Bana yaşattığın, yaşattıkların için, her şey için teşekkür ederim… Kısa bir ara verdik göz göze gelmelere. Yarın, öbür gün, belki daha da yakın, geleceğim tekrar koynuna, sıcacık nefesine. Sevmelerine… Canım annem rahat uyu. Seni çok seviyorum. Her şeyden, herkesten çok. Dualarına susayacağım. En çok da her yayın öncesi mesajlarına. Seni çok özleyeceğim annem. Söz veriyorum hep senin ile olacağım. Benim canım annem. İyi ki annemsin… Ağrılarını ve sızılarını yüreğime bıraktın ve gittin annem… Mekanın cennet olsun, kabrin nurlarla dolsun annem" demişti.

