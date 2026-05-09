32 kilo veren Ertem Şener'in anne acısı dinmiyor! Sözleri yürek sızlattı
Ünlü spor spikeri ve sunucu Ertem Şener, son dönemde yaşadığı fiziksel değişimle magazin ve spor dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede tam 32 kilo vererek 108 kilodan 76 kiloya düşen Şener, bu sürecin perde arkasını ve yaşadığı duygusal zorlukları samimiyetle paylaştı.
6 ayda 32 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ertem Şener, zayıflama sürecinin ardındaki acı gerçeği ilk kez anlattı: "Annemin vefatı benden 15 kiloyu aldı götürdü, keşke ben hasta olsaydım da o yaşasaydı."
Katıldığı bir programda zayıflama sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan 50 yaşındaki sunucu, fazla kilolarının günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini belirtti.
"AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMAYACAK DURUMA GELDİM"
Şener, kilo verme kararını tetikleyen süreci şu sözlerle anlattı:
"Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Sürekli terliyordum, aldığım gömlekler olmuyordu. Kasım ayından bu yana doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladım."
"KANSER DEĞİLİM, ASLAN GİBİYİM"
Hızla kilo vermesiyle birlikte sosyal medyada yayılan "kanser oldu" iddialarına da son noktayı koyan ünlü spiker, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu vurguladı. Hakkındaki asılsız haberlere, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek yanıt verdi.
ZAYIFLAMANIN ARDINDAKİ ACI: ANNE ÖZLEMİ
Ertem Şener'in fiziksel değişiminin ardında sadece diyet ve spor değil, aynı zamanda derin bir yas süreci olduğu ortaya çıktı. Annesinin vefatının kendisini yıktığını söyleyen Şener, verdiği kilonun yaklaşık yarısının bu üzüntüden kaynaklandığını ifade etti.