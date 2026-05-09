32 kilo veren Ertem Şener'in anne acısı dinmiyor! Sözleri yürek sızlattı

"Annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Çok aklıma geliyor. Her gün mutlaka gözümün yaşardığı oluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi koydum mezara. Söz vermiştim, çıkaramadım hastaneden. İnsanlar diyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani." dedi.

ANNESİNE VEDASI YÜREK YAKMIŞTI

Annesinin vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ertem Şener, "Annem… Güzel annem… Bana yaşattığın, yaşattıkların için, her şey için teşekkür ederim… Kısa bir ara verdik göz göze gelmelere. Yarın, öbür gün, belki daha da yakın, geleceğim tekrar koynuna, sıcacık nefesine. Sevmelerine… Canım annem rahat uyu. Seni çok seviyorum. Her şeyden, herkesten çok. Dualarına susayacağım. En çok da her yayın öncesi mesajlarına. Seni çok özleyeceğim annem. Söz veriyorum hep senin ile olacağım. Benim canım annem. İyi ki annemsin… Ağrılarını ve sızılarını yüreğime bıraktın ve gittin annem… Mekanın cennet olsun, kabrin nurlarla dolsun annem" demişti.