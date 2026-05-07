30 yıllık dostlukta olay itiraf: "Sanki beni Safiye doğurmuş!"

Seda Sayan, ayrılmaz parçası Safiye Soyman ile olan bağını "Beni annemden bile daha iyi bilir" sözleriyle tarif ederken; dostunun duyulmasını istediği sırlar için en hızlı "haber kaynağı" olduğunu esprili bir dille itiraf etti.

Magazin dünyasının en renkli isimleri Seda Sayan ve Safiye Soyman, hem birbirlerine olan bağlılıkları hem de değişimleriyle gündemden düşmüyor. Yıllardır omuz omuza veren, her fırsatta birbirine destek olan ikili, bu kez Seda Sayan'ın samimi ve bir o kadar da espri dolu itiraflarıyla konuşuluyor.

"ANNEMDEN BİLE DAHA İYİ BİLİR BENİ" Şu sıralar, YouTube programında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren "Kadırgalı" lakaplı Seda Sayan, can dostu Safiye Soyman ile olan ilişkisini çarpıcı sözlerle özetledi. Soyman'ın hayatındaki yerini anlatırken duygularını gizlemeyen Sayan, şu ifadeleri kullandı: "Safiye benim sırdaşım. Her şeyimi bilir, ben de onun her şeyini bilirim. Ondan hiçbir şey saklayamam; sanki beni Safiye doğurmuş gibi... Annemden bile daha iyi bilir beni."

"BİR ŞEYİN DUYULMASINI İSTİYORSAM SAFİYE'YE SÖYLERİM" Seda Sayan, dostluklarının derinliğinden bahsederken Safiye Soyman'ın "duyurma" yeteneğine de esprili bir gönderme yapmayı ihmal etmedi. Sayan'ın, "Bir şeyin duyulmasını istiyorsam hemen Safiye'ye söylerim, o kadar dedikoducudur" şeklindeki takılması, izleyenleri kahkahaya boğdu.

YÜZÜNÜ GERDİRİP GIDIĞINI ALDIRDI Sadece dostluklarıyla değil, estetik operasyonlara olan meraklarıyla da bilinen ikiliden Safiye Soyman, son dönemde geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çekiyor. Yakın dostu Seda Sayan'ın izinden giderek sık sık operasyon masasına yatan Türk Sanat Müziği sanatçısı, son olarak: - Yüz germe operasyonu yaptırdı. - Gıdı bölgesini aldırdı. - Daha önce yaptırdığı Fransız askısı işlemini tazeledi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni haliyle hayranlarının karşısına çıkan Soyman, takipçilerinden "Gençleşmişsin", "Harika görünüyorsun" gibi yorumlar alarak tam not aldı.

Yıllara meydan okuyan ikili, hem enerjileri hem de birbirlerine olan sarsılmaz güvenleriyle magazin dünyasında örnek gösterilmeye devam ediyor.