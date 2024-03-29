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3. seriyi paylaştı! Ebru Gündeş'in eski halini gören hayran kaldı! "Hiç değişmediğim doğrudur"

Ebru Gündeş, iş insanı Murat Osman Özdemir ile Dubai'de sürpriz bir nikah töreniyle hayatını birleştirmişti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olan Gündeş, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, buz kez eski haliyle gündem oldu. Instagram hesabından paylaştığı 'Hiç değişmediğim doğrudur' serisinin üçüncüsü takipçileri tarafından ilgi odağı oldu! İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:41
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3. seriyi paylaştı! Ebru Gündeş’in eski halini gören hayran kaldı! Hiç değişmediğim doğrudur

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, uzun süredir birlikte olduğu Murat Osman Özdemir ile Dubai'de sürpriz bir nikah töreniyle evlenmişti. Ancak bu mutlu gün, Gündeş'in eşiyle yaşadığı yasak aşk iddialarıyla gölgede kalmıştı.

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3. seriyi paylaştı! Ebru Gündeş’in eski halini gören hayran kaldı! Hiç değişmediğim doğrudur

Sosyal medya hesapları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Gündeş, son paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti.

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3. seriyi paylaştı! Ebru Gündeş’in eski halini gören hayran kaldı! Hiç değişmediğim doğrudur

Şarkıcının "Hiç değişmediğim doğrudur" serisi devam ediyor. Eski haliyle yeni halini karşılaştırmaya devam eden Gündeş'ten, serinin üçüncü karesi geldi.

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3. seriyi paylaştı! Ebru Gündeş’in eski halini gören hayran kaldı! Hiç değişmediğim doğrudur

Sosyal medyada şarkıcıya "Hiç değişmemişsin estetik ve botoks hariç", "Çok değişmişsin, kimse kendini kandırmasın", "Her haliyle güzel" gibi yorumlar yapıldı.

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3. seriyi paylaştı! Ebru Gündeş’in eski halini gören hayran kaldı! Hiç değişmediğim doğrudur

İşte Ebru Gündeş başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...