3. seriyi paylaştı! Ebru Gündeş'in eski halini gören hayran kaldı! "Hiç değişmediğim doğrudur"

Ebru Gündeş, iş insanı Murat Osman Özdemir ile Dubai'de sürpriz bir nikah töreniyle hayatını birleştirmişti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olan Gündeş, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, buz kez eski haliyle gündem oldu. Instagram hesabından paylaştığı 'Hiç değişmediğim doğrudur' serisinin üçüncüsü takipçileri tarafından ilgi odağı oldu! İşte o paylaşım...