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25 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço bakın aslen nereliymiş! Önce gerçek adı, şimdi de memleketiyle şaşırttı...

Barış Manço, sadece şarkılarıyla değil, filmleri ve 7'den 77'ye uzanan televizyon programıyla da geniş kitlelerce sevilmiş ve saygı görmüş bir isimdir. "Barış Abi" olarak tanınan Manço, ölümünden bu yana unutulmaz şarkılarıyla saygı ve özlemle anılıyor. 25 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço, hayatı hakkında çıkan gerçeklerle gündem oluyor. Özellikle memleketini öğrenenler şaşıp kalıyor. İşte Barış Manço hakkında bilinmeyenler...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 15:58
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25 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço bakın aslen nereliymiş! Önce gerçek adı, şimdi de memleketiyle şaşırttı...

Barış Manço tam 25 yıl önce aramızdan ayrıldı... Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden olan merhum sanatçı Barış Manço, Gülpembe, Domates Biber Patlıcan, Can Bedenden Çıkmayınca, Alla Beni Pulla Beni gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı.

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25 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço bakın aslen nereliymiş! Önce gerçek adı, şimdi de memleketiyle şaşırttı...

Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya geldi. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço yıllar sonra ortaya çıkan hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı.

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25 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço bakın aslen nereliymiş! Önce gerçek adı, şimdi de memleketiyle şaşırttı...

Günümüzde hala söylediği çocuk şarkıları ile de büyük-küçük herkesin dinlediği merhum sanatçı Barış Manço hayatı da sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı.

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25 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço bakın aslen nereliymiş! Önce gerçek adı, şimdi de memleketiyle şaşırttı...

Doğukan Manço, YouTube'da "Barış Manço'nun asıl ismi" başlıklı bir video yayınlamış, babasının aslında birden fazla ismi olduğunu söyleyen Manço, o isimlerin nasıl konulduğunu anlatmıştı:

5.5 KİLO DOĞUNCA

"II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak 'Savaş' ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor. Babamın ilk ismi 'Mehmet', dedesi Mehmet Abdi Manço'dan geliyor. Halam İnci Manço'dan dinlediğim kadarıyla; 1942'de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943'te babam doğmuş.Onu da anmak üzere babamın ismine 'Yusuf' eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler 'Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara 'Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş. 1954'te ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne gidip 'Tosun Yusuf' ismini çıkartmışlar."

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25 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço bakın aslen nereliymiş! Önce gerçek adı, şimdi de memleketiyle şaşırttı...

Hayatının büyük bir kısmını Belçika'da geçiren Manço'nun özellikle memleketi de merak konusu oldu. İşte Barış Manço başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...