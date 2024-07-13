13 Temmuz 2024, Cumartesi
25 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço bakın aslen nereliymiş! Önce gerçek adı, şimdi de memleketiyle şaşırttı...
Barış Manço, sadece şarkılarıyla değil, filmleri ve 7'den 77'ye uzanan televizyon programıyla da geniş kitlelerce sevilmiş ve saygı görmüş bir isimdir. "Barış Abi" olarak tanınan Manço, ölümünden bu yana unutulmaz şarkılarıyla saygı ve özlemle anılıyor. 25 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço, hayatı hakkında çıkan gerçeklerle gündem oluyor. Özellikle memleketini öğrenenler şaşıp kalıyor. İşte Barış Manço hakkında bilinmeyenler...
Giriş: 13.07.2024 15:58
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