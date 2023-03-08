08 Mart 2023, Çarşamba
“22 kilo verdim” demişti! Ata Demirer’in son halini görenler tanıyamadı
Uzun süredir yaşamını Çanakkale'de sürdüren Ata Demirer son olarak Bursa Bülbülü filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı. O dönem 22 kilo verdiğini açıklayan komedyenin son halini görenler şaşkına döndü. Son paylaşımında daha da zayıfladığı görülen Demirer'e "Tanıyamadım, resmen erişimişsiniz" yorumları geldi.
Giriş Tarihi: 08.03.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 10:18
- 1
- 119
- 2
- 119
- 3
- 119
- 4
- 119
- 5
- 119