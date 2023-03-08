08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri “22 kilo verdim” demişti! Ata Demirer’in son halini görenler tanıyamadı

“22 kilo verdim” demişti! Ata Demirer’in son halini görenler tanıyamadı

Uzun süredir yaşamını Çanakkale'de sürdüren Ata Demirer son olarak Bursa Bülbülü filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı. O dönem 22 kilo verdiğini açıklayan komedyenin son halini görenler şaşkına döndü. Son paylaşımında daha da zayıfladığı görülen Demirer'e "Tanıyamadım, resmen erişimişsiniz" yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 08.03.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 10:18
  • 1
  • 119
“22 kilo verdim” demişti! Ata Demirer’in son halini görenler tanıyamadı

Çanakkale'de yaşamını devam ettiren Ata Demirer son olarak Bursa Bülbülü filmi ile gündeme gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 119
“22 kilo verdim” demişti! Ata Demirer’in son halini görenler tanıyamadı

Çekimler sırasında 22 kilo verdiğini açıklayan ünlü komedyenin son paylaşımında daha da zayıfladığı gözlerden kaçmadı.

  • 3
  • 119
“22 kilo verdim” demişti! Ata Demirer’in son halini görenler tanıyamadı

50 yaşındaki Demirer'in son halini görenler "Harikasınız, "Tanıyamadım, resmen erişimişsiniz", "Zayıfladın mı sen" yorumlarında bulundular.

  • 4
  • 119
“22 kilo verdim” demişti! Ata Demirer’in son halini görenler tanıyamadı

Ata Demirer daha önce Bursa Bülbülü filmi vizyona girdiği sırada 22 kilo verdiğini açıklamış ve bunu nasıl başardığını anlatmıştı.

  • 5
  • 119
“22 kilo verdim” demişti! Ata Demirer’in son halini görenler tanıyamadı

Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direkt et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğerse glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." demişti.