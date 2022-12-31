2022 yılının şok olayı! Hollywood'un yıldız ismi Bruce Willis afaziye yakalandı! Oyunculuğu bıraktı

Acısıyla tatlısıyla bir yıl geçerken ünlü isimler geçtiğimiz yıl da hareketli olaylar yaşadı. 2022'nin önemli olayları, evlilikler, boşanmalar ve bebek haberleri, magazin sayfalarını süsledi. Hollywood'un en sevilen aktörlerinden olan Bruce Willis'in oyunculuğu bırkakmak zorunda kalması sinema dünyası için yılın şoku oldu! 2022'nin son gününde, yılın en önemli haberlerini sizler için derledik.