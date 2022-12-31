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2022 yılının şok olayı! Hollywood'un yıldız ismi Bruce Willis afaziye yakalandı! Oyunculuğu bıraktı

Acısıyla tatlısıyla bir yıl geçerken ünlü isimler geçtiğimiz yıl da hareketli olaylar yaşadı. 2022'nin önemli olayları, evlilikler, boşanmalar ve bebek haberleri, magazin sayfalarını süsledi. Hollywood'un en sevilen aktörlerinden olan Bruce Willis'in oyunculuğu bırkakmak zorunda kalması sinema dünyası için yılın şoku oldu! 2022'nin son gününde, yılın en önemli haberlerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 31.12.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 10:36
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2022 yılının şok olayı! Hollywood’un yıldız ismi Bruce Willis hastalığını açıkladı! Oyunculuğu bıraktı

YILIN AYRILIĞI

Kolombiyalı pop yıldız Shakira (45), 12 yıldır birlikte olduğu İspanyol futbolcu Gerard Pique (35) tarafından ihanete uğradı. İki oğulları olan eski çift, olaylı bir şekilde ayrıldı. Pique, Shakira'yı Clara Chia Marti (23) ile aldattı. Pique ile Marti, geçen günlerde birinci yıl dönümlerini kutladı. Pique ile Shakira, altı ay önce ayrılmıştı.

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2022 yılının şok olayı! Hollywood’un yıldız ismi Bruce Willis hastalığını açıkladı! Oyunculuğu bıraktı

YILIN SKANDALI

28 Mart'ta 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri'nde aktör Will Smith sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı. Törende Oscar kazanan Smith, karısı Jada Pinkett'in saçkıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla dalga geçtiği için Rock'a saldırdı.

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2022 yılının şok olayı! Hollywood’un yıldız ismi Bruce Willis hastalığını açıkladı! Oyunculuğu bıraktı

SİLAHLI SALDIRI

Ece Erken'in eşi, Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırlar, avukata yedi el ateş etti.

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2022 yılının şok olayı! Hollywood’un yıldız ismi Bruce Willis hastalığını açıkladı! Oyunculuğu bıraktı

FLAŞ EVLİLİK

Hadise, bir yıldır ilişki yaşadığı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı, iş insanıyla 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendi. Çift, sadece dört ay sonra Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla evliliklerini noktaladı.

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2022 yılının şok olayı! Hollywood’un yıldız ismi Bruce Willis hastalığını açıkladı! Oyunculuğu bıraktı

YEDİNCİ KEZ 'EVET'

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, 25 Nisan'da Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu'nun kıydığı nikâhla hayatlarını birleştirdi.