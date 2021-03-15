2021 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! 9 yaşında ödül kazandı

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, 63'ncü kez sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen töreni Trevor Noah sundu. Pandemi döneminde birçok tören online olarak düzenlenirken Grammy Ödülleri'nde gerçek bir kırmızı halı töreni gerçekleşti. Ünlüler, birbirinden şık kıyafetleriyle Grammy kırmızı halısında poz verdi. Kadın şarkıcılar ise törene damgasını vurdu. Beyoncé ve Taylor Swift en büyük dört ödülü kazanan kadın sanatçılar olarak tarih yazdı. Swift, yılın albümü ödülünü üç kez kazanan ilk kadın şarkıcı olurken, Beyonce, 28'inci Grammy zaferiyle en çok Grammy ödülü alan kadın olarak Grammy tarihine geçti. Beyonce'nin kızı Blue Iyvy 9 yaşında Grammy ödülü aldı. İşte 2021 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...