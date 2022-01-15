15 Ocak 2022, Cumartesi
200 bin TL'lik soru nefesleri kesti! İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar
ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" 14 Ocak 2022 - Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada ses getirdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda birbirinden bilgi yarışmacı büyük ödül için ter döktü. Onlardan en çok dikkat çekeni ise yarışmaya İstanbul'dan katılan İrem Arslan'dı.
Arslan 200 bin TL'lik soruya kadar geldi. Ve bakın o soruya neden yanıt vermekten çekindi. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar...
Giriş Tarihi: 15.01.2022 01:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 01:45
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