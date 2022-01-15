200 bin TL’lik soru nefesleri kesti! İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için yarışmacılar her Cuma ve Pazartesi akşamı ter döküyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilginin kazandığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması 14 Ocak 2022 Cuma günü son yayınlanan bölümüyle yine ses getirdi.

200 bin TL'lik soruya kadar giden yarışmacı ise sosyal medyada büyük takdir topladı.

İşte 200 bin TL'lik soru ve yarışmacının verdiği yanıt... Birbirinden ilginç soru ve yanıtların tamamını sizler için derlediğimiz galerimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...