2. sezon müjdesi! Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. yeni sezon olacak mı?

Aşk 101 2.. sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. 1'inci sezonuyla seyircisinin karşısına çıkan Aşk 101'in yeni sezonunda neler yaşanacağı merak ediliyor. 1990'lı yıllarda bir grup gencin yaşadıklarını anlatan Aşk 101'in 2. sezonu ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Öğretmen rolünde dizide boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptığı paylaşım ile yeni sezon çekimlerinin başladığı öğrenildi. Peki, Aşk 101 2. sezonu olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak İşte detaylar...