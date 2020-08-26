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Haberler Galeri 2. sezon müjdesi! Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. yeni sezon olacak mı?

2. sezon müjdesi! Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. yeni sezon olacak mı?

Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix'te yayınlanan Türk yapımı dizi Aşk 101'in 2. yeni sezonu heyecanla bekleniyor. İlk sezonu Nisan 2020'de yayınlanan Aşk 101'in 2. sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Dizinin oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı ile 2. sezon çekimlerinin başladığı öğrenildi. 1. sezon final sahnesinde evin kapısı çalmış ve ilk sezon sona ermişti. Peki, Aşk 101 2. sezon olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 26.08.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 15:59
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2. sezon müjdesi! Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. yeni sezon olacak mı?

Aşk 101 2.. sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. 1'inci sezonuyla seyircisinin karşısına çıkan Aşk 101'in yeni sezonunda neler yaşanacağı merak ediliyor. 1990'lı yıllarda bir grup gencin yaşadıklarını anlatan Aşk 101'in 2. sezonu ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Öğretmen rolünde dizide boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptığı paylaşım ile yeni sezon çekimlerinin başladığı öğrenildi. Peki, Aşk 101 2. sezonu olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. sezon müjdesi! Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. yeni sezon olacak mı?

AŞK 101 2. SEZON OLACAK MI?

Aşk 101'in 1. sezon son bölümünde Işık ile Eda buluşmuştu. İki arkadaşın hasret giderdiği sırada kapının çalmasıyla birlikte kimin geldiği merak edilmeye başlandı. Kapının çalmasıyla birlikte 1. sezon sona ermişti. Bu gelişmeler yeni sezonun olacağı sinyallerini verdi.

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2. sezon müjdesi! Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. yeni sezon olacak mı?
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2. sezon müjdesi! Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. yeni sezon olacak mı?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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2. sezon müjdesi! Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. yeni sezon olacak mı?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.