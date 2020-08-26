ANA SAYFA
2. sezon müjdesi! Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. yeni sezon olacak mı?
Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix'te yayınlanan Türk yapımı dizi Aşk 101'in 2. yeni sezonu heyecanla bekleniyor. İlk sezonu Nisan 2020'de yayınlanan Aşk 101'in 2. sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Dizinin oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı ile 2. sezon çekimlerinin başladığı öğrenildi. 1. sezon final sahnesinde evin kapısı çalmış ve ilk sezon sona ermişti. Peki, Aşk 101 2. sezon olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 26.08.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 15:59
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15