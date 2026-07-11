2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den peş peşe tatil pozları

Oyuncu Fahriye Evcen, yaz tatilinden yaptığı son paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Doğal güzelliği ve zarif tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun plaj kareleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2013 yılında birlikte rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandıran çift, magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.

İki çocukları Karan ve Kerem ile mutlu bir aile hayatı süren ünlü çift, zaman zaman çocukları için düzenledikleri doğum günü kutlamaları ve aile paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

FAHRİYE'DEN PLAJ POZLARI Son olarak tatilinden peş peşe plaj kareleri paylaşan Fahriye Evcen, takipçilerinden tam not aldı. Doğal güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncunun paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede geniş ilgi gördü.

Hayranları, paylaşımların altına "Çok güzelsiniz", "Her zamanki gibi çok zarifsiniz" ve "Yazın en güzel kareleri" gibi yorumlar yaptı. Saatler önce yayımlanan gönderi ise kısa sürede 78 binden fazla beğeni aldı.