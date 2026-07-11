CANLI YAYIN

2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den peş peşe tatil pozları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Oyuncu Fahriye Evcen, yaz tatilinden yaptığı son paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Doğal güzelliği ve zarif tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun plaj kareleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den peş peşe tatil pozları 1

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2013 yılında birlikte rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandıran çift, magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den peş peşe tatil pozları 2

İki çocukları Karan ve Kerem ile mutlu bir aile hayatı süren ünlü çift, zaman zaman çocukları için düzenledikleri doğum günü kutlamaları ve aile paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Ahaber
2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den peş peşe tatil pozları 3

FAHRİYE'DEN PLAJ POZLARI

Son olarak tatilinden peş peşe plaj kareleri paylaşan Fahriye Evcen, takipçilerinden tam not aldı. Doğal güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncunun paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede geniş ilgi gördü.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den peş peşe tatil pozları 4

Hayranları, paylaşımların altına "Çok güzelsiniz", "Her zamanki gibi çok zarifsiniz" ve "Yazın en güzel kareleri" gibi yorumlar yaptı. Saatler önce yayımlanan gönderi ise kısa sürede 78 binden fazla beğeni aldı.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den peş peşe tatil pozları 5

KEŞFEDİLME HİKAYESİ

4 Haziran 1986'da Almanya'da dünyaya gelen Fahriye Evcen, yükseköğrenimine Almanya'da devam ettiği yıllarda tatil için Türkiye'ye geldi. Bu ziyaret sırasında oyuncu Oya Aydoğan'ın sunduğu programa seyirci olarak katılan Evcen, güzelliği ve ekran enerjisiyle dikkat çekti.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den peş peşe tatil pozları 6

Programın ardından Oya Aydoğan, genç oyuncuyu yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Bu tanışma, Fahriye Evcen'in kariyerindeki dönüm noktası oldu. Kısa süre içinde oyunculuk teklifleri almaya başlayan Evcen, 2005 yılında yayınlanan Asla Unutma dizisiyle ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den peş peşe tatil pozları 7

Ancak oyuncunun asıl çıkışı, 2006-2010 yılları arasında ekranlara gelen Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği "Necla" karakteriyle gerçekleşti. Performansıyla büyük beğeni toplayan Evcen, kısa sürede Türkiye'nin en tanınan oyuncuları arasına girdi.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den peş peşe tatil pozları 8

Kariyerindeki yükselişini sürdüren Fahriye Evcen, daha sonra başrolünde yer aldığı Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı "Feride" karakteriyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin setinde tanıştığı oyuncu Burak Özçivit ile başlayan birliktelik, 2017 yılında evlilikle taçlandı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin