08 Ağustos 2024, Perşembe
17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Okan Buruk'un eski eşi Paris'te ev aldı! Değeri ise...
Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ile Nihan Akkuş, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı almıştı. Aliş Yiğit isminde bir çocukları olan ünlü çiftin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş, hayatında yeni bir sayfa açarak Paris'te ev satın aldı. Evinin değeri ise dudak uçuklattı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:18