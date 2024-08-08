17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Okan Buruk’un eski eşi Paris’te ev aldı! Değeri ise...

Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı. Yine o dedikodulardan biri olduğunu düşündüm ama yakın çevrelerinden kulağıma gelenlere göre Buruk çifti, evliliklerini resmen bitirmiş. Çok medenice boşandıkları, 15 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'in bu süreçten hiç etkilenmediği de konuşulanlar arasında. Umarım bu kez de yalan bir dedikodudur diyeceğim ama pek öyle görünmüyor! Ne diyeyim ikisi için de hayırlısı olur inşallah."