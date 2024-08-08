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Haberler Galeri 17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Okan Buruk'un eski eşi Paris'te ev aldı! Değeri ise...

17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Okan Buruk'un eski eşi Paris'te ev aldı! Değeri ise...

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ile Nihan Akkuş, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı almıştı. Aliş Yiğit isminde bir çocukları olan ünlü çiftin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş, hayatında yeni bir sayfa açarak Paris'te ev satın aldı. Evinin değeri ise dudak uçuklattı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:18
17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Okan Buruk’un eski eşi Paris’te ev aldı! Değeri ise...

Okan Buruk ile Nihan Buruk, Temmuz 2007 tarihinde dünyaevine girmişti. Ancak bu evlilik geçtiğimiz şubat ayında sonlanmıştı. Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Okan Buruk’un eski eşi Paris’te ev aldı! Değeri ise...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, moda tasarımcısı Nihan Akkuş, bu dönemde hayatında yeni bir sayfa açarak önemli bir adım attı ve Paris'te ev satın aldı. 2 yıldır Paris'te yaşayan ve burada bir butiği olan Akkuş, daha önce kirada oturuyordu. Ancak 800 bin Euro'ya modanın kalbi olarak bilinen Paris'te küçük bir stüdyo daire satın alarak, şehirdeki varlığını pekiştirdi.

17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Okan Buruk’un eski eşi Paris’te ev aldı! Değeri ise...

Sık sık İstanbul'a gelse de orada moda dünyasının nabzını tutmayı ve ilham kaynağı olan Paris atmosferinden daha fazla faydalanmayı amaçlıyor.

17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Okan Buruk’un eski eşi Paris’te ev aldı! Değeri ise...

GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un boşanma haberini bu sözlerle köşesine taşımıştı.

"Fenerbahçe'den liderliği aldığı için bugünlerde çok mutlu olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un özel hayatında ise çok mutsuz olduğunu öğrendim! İşinde çok başarılı bir kariyer çizen Okan Hoca, Türkiye'nin tescilli güzellerinden modacı Nihan Buruk ile evliliğinde aynı başarıyı gösteremedi! Yakın çevresinde, Okan-Nihan Buruk çiftinin boşandığı konuşuluyor.

17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Okan Buruk’un eski eşi Paris’te ev aldı! Değeri ise...

Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı. Yine o dedikodulardan biri olduğunu düşündüm ama yakın çevrelerinden kulağıma gelenlere göre Buruk çifti, evliliklerini resmen bitirmiş. Çok medenice boşandıkları, 15 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'in bu süreçten hiç etkilenmediği de konuşulanlar arasında. Umarım bu kez de yalan bir dedikodudur diyeceğim ama pek öyle görünmüyor! Ne diyeyim ikisi için de hayırlısı olur inşallah."