18 yıldır haber yok! Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran iddia...

Musaoğlu, evle ilgili tartışmalara da değinerek, annesi Hatice Musaoğlu'nun başta kendi odasını kendilerine vermek istemediğini ancak sonradan hak tanıdığını ifade etti. Aydın, "Annem kendi odasını başta bize vermek istemedi ama sonra bana hak verdi. Annemin odasını aldıktan sonra bir yıl o şekilde yaşadık. Ben annemle oda kavgası yüzünden dargın yaşamadım. Başka meselelerden dolayı öyle yaşadım" dedi.