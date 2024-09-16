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18 yıldır haber yok! Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran iddia...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in programında gündeme gelen 17 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun akıbeti izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. 50 yaşındaki 4 çocuk annesi Musaoğlu'nun kızı Melek, annesinin kayboluşunda ağabeyinin parmağı olduğunu söylemişti. İddiaların odağındaki Aydın Musaoğlu, bugün canlı yayına geldi. Peki "Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü?" İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:56
18 yıldır haber yok! Hatice Musaoğlu’nu oğlu mu öldürdü?

Müge Anlı ve ekibi, 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nun bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

18 yıldır haber yok! Hatice Musaoğlu’nu oğlu mu öldürdü?

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!

İddiaların odağındaki isimlerden Aydın Musaoğlu, stüdyoya geldi.

Aydın Musaoğlu, mevcut olarak yaşadıkları evin kendi üzerine kayıtlı olduğunu belirtti. Aydın, "Arsa babamın üzerine. Ev benim üzerime. Kızların hakkı duruyor. O evde herkesin hakkı var. Köyde tapu kadastrocular evi benim üzerime yazdılar. Toprak babamın üzerine. Herkesin hakkı var. Herkes hakkını alabilir. Ben tapuyu üzerime almadım. Tapum yok" şeklinde konuştu.

18 yıldır haber yok! Hatice Musaoğlu’nu oğlu mu öldürdü?

Musaoğlu, evle ilgili tartışmalara da değinerek, annesi Hatice Musaoğlu'nun başta kendi odasını kendilerine vermek istemediğini ancak sonradan hak tanıdığını ifade etti. Aydın, "Annem kendi odasını başta bize vermek istemedi ama sonra bana hak verdi. Annemin odasını aldıktan sonra bir yıl o şekilde yaşadık. Ben annemle oda kavgası yüzünden dargın yaşamadım. Başka meselelerden dolayı öyle yaşadım" dedi.

18 yıldır haber yok! Hatice Musaoğlu’nu oğlu mu öldürdü?

İDDİALARI YALANLADI

Sevim Terzi, kardeşiyle arası bozulmasın diye baba malından istemediğini ama Aydın'ın babası öldükten sonra maaş kartını alabilmek için annesine silah çektiğini iddia etti. Aydın Bey bu iddiaları yalanladı.

"ANNEME SİLAH ÇEKTİ"

Hatice Musaoğlu'nun diğer kızı Sevim, annesiyle abisi arasındaki anlaşmazlıklardan bahsetti. Sevim Hanım, "Annemle abim, babamdan kalan parayı bölüşemiyordu. Abim, 'Parayı bana vermediniz' diye anneme silah çekti ve boğuyordu. Annem 'imdat' diye bağırınca ayrıldı" şeklinde konuştu.

18 yıldır haber yok! Hatice Musaoğlu’nu oğlu mu öldürdü?

Aydın Musaoğlu ise "Ben belediyeden kendim ayrıldım. Kaporta ustalığı yapıyordum ve belediye araçlarının tamiratını yapıyordum. O dönemde bu işi bıraktım. Bugünkü aklım olsa bırakmazdım. Annem köyde birkaç kişiye gidip geliyordu, fakat köydeki insanların hepsi öldü. Hayatta olsalardı anlatırlardı. Yine anlatacak olan çıkar Benim annemin ölümüyle ilgim yok" dedi.