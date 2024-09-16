16 Eylül 2024, Pazartesi
18 yıldır haber yok! Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran iddia...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in programında gündeme gelen 17 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun akıbeti izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. 50 yaşındaki 4 çocuk annesi Musaoğlu'nun kızı Melek, annesinin kayboluşunda ağabeyinin parmağı olduğunu söylemişti. İddiaların odağındaki Aydın Musaoğlu, bugün canlı yayına geldi. Peki "Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü?" İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.09.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:56