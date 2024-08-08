08 Ağustos 2024, Perşembe
15 yıllık fotoğraf! Filenin Sultanları Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş'in eski haline bakın! Yüzlerindeki değişim...
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihindeki ilk olimpiyat yarı finaline çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları'nın en gözde isimlerinden Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş ise sevenleri tarafından yakın takibe alındı. İkilinin geçmiş yıllara ait bir fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un eski hali görenleri şaşırtırken, bazı kullanıcılar "Çok değişmişler", "Yılların dostluğu" gibi yorumlarda bulundu. İşte o kare...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:58