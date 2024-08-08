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Haberler Galeri 15 yıllık fotoğraf! Filenin Sultanları Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş'in eski haline bakın! Yüzlerindeki değişim...

15 yıllık fotoğraf! Filenin Sultanları Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş'in eski haline bakın! Yüzlerindeki değişim...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihindeki ilk olimpiyat yarı finaline çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları'nın en gözde isimlerinden Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş ise sevenleri tarafından yakın takibe alındı. İkilinin geçmiş yıllara ait bir fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un eski hali görenleri şaşırtırken, bazı kullanıcılar "Çok değişmişler", "Yılların dostluğu" gibi yorumlarda bulundu. İşte o kare...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:58
15 yıllık fotoğraf! Filenin Sultanları Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş’in eski haline bakın! Yüzlerindeki değişim...

Paris 2024 Olimpiyatları'nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-2 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu başarının ardından milli sporcularımız sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

15 yıllık fotoğraf! Filenin Sultanları Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş’in eski haline bakın! Yüzlerindeki değişim...

Özellikle Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in yıllar önce çekilen bir fotoğrafı yeniden gündem oldu. Vakıfbank Spor Kulübü'nde uzun yıllar omuz omuza ter döken ikili arkadaşlıkları ile herkesi kendilerine imrendirmeyi başarıyorlar.

15 yıllık fotoğraf! Filenin Sultanları Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş’in eski haline bakın! Yüzlerindeki değişim...

Diğer yandan, Filenin Sultanları, Paris Yaz Olimpiyatları'nda İtalya'yı mağlup etmesi durumunda adını finale yazdıracak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'daki mücadele 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

15 yıllık fotoğraf! Filenin Sultanları Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş’in eski haline bakın! Yüzlerindeki değişim...

İşte Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş'in eski hali...

15 yıllık fotoğraf! Filenin Sultanları Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş’in eski haline bakın! Yüzlerindeki değişim...

Yeniden gündeme gelen Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in bu karesine "Yılların dostluğu", "Çok değişmişler" gibi yorumlar yapıldı.