142'den 69 kiloya düşmüştü! Seda Çınar'ın eski eşi Ümit Erdim bu yöntemle yağ gibi erimiş!

Selena ve Hayat Bilgisi dizileriyle hafızalara kazınan Ümit Erdim, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi Seda Çınar ile evliliğinden Ses ve Ela isminde 2 evladı olan Erdim, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kızlarının eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken Erdim'in eski halini görenler şoke olurken, kilo verme yöntemi de merak edildi. İşte Ümit Erdim'in zayıflama sırrı...