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142'den 69 kiloya düşmüştü! Seda Çınar'ın eski eşi Ümit Erdim bu yöntemle yağ gibi erimiş!

Selena ve Hayat Bilgisi dizileriyle hafızalara kazınan Ümit Erdim, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi Seda Çınar ile evliliğinden Ses ve Ela isminde 2 evladı olan Erdim, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kızlarının eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken Erdim'in eski halini görenler şoke olurken, kilo verme yöntemi de merak edildi. İşte Ümit Erdim'in zayıflama sırrı...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 10:37 Güncelleme: 17.07.2024 10:42
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142’den 69 kiloya düşmüştü! Seda Çınar’ın eski eşi Ümit Erdim bu yöntemle yağ gibi erimiş! Eski hali...

Kilolu halleriyle hafızalara kazınan Ümit Erdim, fazla kilolarından kurtulunca adeta bambaşka birine dönüşmüştü. yer aldığı dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Erdim, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti.

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142’den 69 kiloya düşmüştü! Seda Çınar’ın eski eşi Ümit Erdim bu yöntemle yağ gibi erimiş! Eski hali...

Ümit Erdim ile eski eşi Seda Çınar geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarında açıklama yaparak boşandıklarını duyurmuştu.

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142’den 69 kiloya düşmüştü! Seda Çınar’ın eski eşi Ümit Erdim bu yöntemle yağ gibi erimiş! Eski hali...

Ünlü isim bu sefer de verdiği kilolarla gündeme geldi.

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142’den 69 kiloya düşmüştü! Seda Çınar’ın eski eşi Ümit Erdim bu yöntemle yağ gibi erimiş! Eski hali...

Oyunculuktan pilotluğa geçiş yapan Erdim'in mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtuldu. Ünlü isim, 142 kilodan 69 kiloya inerek tam 73 kilo verdi.

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142’den 69 kiloya düşmüştü! Seda Çınar’ın eski eşi Ümit Erdim bu yöntemle yağ gibi erimiş! Eski hali...

Ümit Erdim'in eski halleri...