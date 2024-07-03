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14 yaşında anne olmuştu! Safiye Soyman'ın kızı bakın kimmiş! Ümran Akaröz'ü ilk kez gören hayran kalıyor! Oğlu da çok tanıdık...

Ünlü şarkıcı Faik Öztürk'ün eşi Safiye Soyman'ın hayat hikayesi filmleri aratmayacak cinsten. Türk Sanat Müziği'nin sevilen seslerinden Soyman'ın hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. İlk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Soyman'ın iki evladı bulunuyor. Kızı gözlerden uzak yaşasa da, Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden oğlu ise herkes tarafından tanınıyor. İşte Safiye Soyman'ın hayatı hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 10:14
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14 yaşında anne olmuştu! Safiye Soyman’ın kızı bakın kimmiş! Ümran Akaröz’ü ilk kez gören hayran kalıyor! Oğlu da çok tanıdık...

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Sorman ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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14 yaşında anne olmuştu! Safiye Soyman’ın kızı bakın kimmiş! Ümran Akaröz’ü ilk kez gören hayran kalıyor! Oğlu da çok tanıdık...

Hayranları tarafından yakında takibe alınan Soyman'ın hayat hikayesi ise yürek burkuyor.

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14 yaşında anne olmuştu! Safiye Soyman’ın kızı bakın kimmiş! Ümran Akaröz’ü ilk kez gören hayran kalıyor! Oğlu da çok tanıdık...

Safiye Soyman, daha 14 yaşındayken görücü usulüyle Ziya Akaröz ile evlenmişti. 1985'te Akaröz'den boşanan şarkıcının, Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu bulunuyor. Ünlü ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor.

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14 yaşında anne olmuştu! Safiye Soyman’ın kızı bakın kimmiş! Ümran Akaröz’ü ilk kez gören hayran kalıyor! Oğlu da çok tanıdık...

62 yaşındaki Soyman'ın oğlunu herkes tanırken, kızı Ümran Akaröz, gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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14 yaşında anne olmuştu! Safiye Soyman’ın kızı bakın kimmiş! Ümran Akaröz’ü ilk kez gören hayran kalıyor! Oğlu da çok tanıdık...

Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan şarkıcı Safiye Soyman, hayat hikayesi ile dikkat çeken ünlüler arasında. Televizyon ekranlarında ve magazinde Faik Öztürk ile renkli anlarına denk geldiğimiz Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün yatağa bağımlı hale gelmesiyle yıkıldı.