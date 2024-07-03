14 yaşında anne olmuştu! Safiye Soyman'ın kızı bakın kimmiş! Ümran Akaröz'ü ilk kez gören hayran kalıyor! Oğlu da çok tanıdık...

Ünlü şarkıcı Faik Öztürk'ün eşi Safiye Soyman'ın hayat hikayesi filmleri aratmayacak cinsten. Türk Sanat Müziği'nin sevilen seslerinden Soyman'ın hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. İlk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Soyman'ın iki evladı bulunuyor. Kızı gözlerden uzak yaşasa da, Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden oğlu ise herkes tarafından tanınıyor. İşte Safiye Soyman'ın hayatı hakkında merak edilenler...