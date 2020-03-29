125 bin TL'lik 'zırt tırt' sorusu şaşkına çevirdi! Kim Milyoner Olmak İster 877. yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 877.yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in 877. yeni bölümüne 125 bin TL değerindeki 'zırt fırt' sorusu damga vurdu. İşte izleyenleri hayrete düşüren o soru ve yarışma boyunca yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 29.03.2020 01:44 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 01:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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