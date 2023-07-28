100 bin TL’lik “seyahat uyarısı” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı… Doğru yanıtı görenler şaştı kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de tüm jokerlerini kullanarak 100 bin TL'lik soruyu gören yarışmacı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 1 milyon TL'lik zorlu zirveye adım adım ilerleyen yarışmacı "ABD Dışişleri Bakanlığının yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenlidir?" sorusunda yarışmadan çekilerek 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte o sorunun doğru yanıtı ve yarışmacının verdiği yanıt...