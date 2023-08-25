100 bin TL’lik “Şair olan teyze çocukları” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı…

Kim Milyoner Olmak İster'de Türk edebiyatının usta kalemleri 100 bin TL'lik soruda yer aldı. 1 milyon TL'lik zorlu zirveye adım adım ilerleyen yarışmacı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Engelleri birer birer aşan yarışmacı "Hangi iki şair birbirinin teyze çocuğudur" sorusuna cevap vererek izleyenleri şoke etti. İşte o sorunun doğru yanıtı ve yarışmacının verdiği yanıt...