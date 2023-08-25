25 Ağustos 2023, Cuma
100 bin TL’lik “Şair olan teyze çocukları” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı…
Kim Milyoner Olmak İster'de Türk edebiyatının usta kalemleri 100 bin TL'lik soruda yer aldı. 1 milyon TL'lik zorlu zirveye adım adım ilerleyen yarışmacı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Engelleri birer birer aşan yarışmacı "Hangi iki şair birbirinin teyze çocuğudur" sorusuna cevap vererek izleyenleri şoke etti. İşte o sorunun doğru yanıtı ve yarışmacının verdiği yanıt...
Giriş Tarihi: 25.08.2023 00:43 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 00:47
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