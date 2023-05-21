100 bin TL’lik Atasözü sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı ters köşe yaptı! Doğru yanıtı görenler şaştı kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de tüm jokerlerini kullanarak 100 bin TL'lik soruyu gören yarışmacı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 1 milyon TL'lik zorlu zirveye adım adım ilerleyen yarışmacı "TDK Atasözleri ve Deneyimler Sözlüğüne göre hangisinin "anası ağlamamış"? sorusunda verdiği cevap ile ters köşe oldu. Doğru yanıtı veremeyen yarışmacı 30 bin TL ile evinin yolunu tuttu. İşte o sorunun doğru yanıtı ve yarışmacının verdiği yanıt…