10 yaşında felsefe konuşuyordu! 5 ayda 250 kitap okuyan Filozof Atakan'ın son haline bakın...

Filozof Atakan lakabıyla tanınan Atakan Kayalar, iki sene önce felsefe alanındaki yorumlarıyla sosyal medyayı sallamıştı. 5 ay içinde 250 felsefe kitabı okuyan Kayalar, konuşma tarzı, felsefeye olan ilgisi ve yaşına göre olağanüstü bilgisiyle büyük ilgi görmüştü. Bir zamanlar 10 yaşında olan Kayalar'ın son hali merak konusu oldu. İşte Atakan Kayalar'ın son görüntüsü...