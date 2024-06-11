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10 yaşında felsefe konuşuyordu! 5 ayda 250 kitap okuyan Filozof Atakan'ın son haline bakın...

Filozof Atakan lakabıyla tanınan Atakan Kayalar, iki sene önce felsefe alanındaki yorumlarıyla sosyal medyayı sallamıştı. 5 ay içinde 250 felsefe kitabı okuyan Kayalar, konuşma tarzı, felsefeye olan ilgisi ve yaşına göre olağanüstü bilgisiyle büyük ilgi görmüştü. Bir zamanlar 10 yaşında olan Kayalar'ın son hali merak konusu oldu. İşte Atakan Kayalar'ın son görüntüsü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 09:47
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10 yaşında felsefe konuşuyordu! 5 ayda 250 kitap okuyan Filozof Atakan’ın son haline bakın...

Sosyal medyaya düşen bir videosuyla tanınmaya başlayan Filozof Atakan, okuduğu kitaplar ve felsefi düşünceleriyle herkesin dikkatini çekmişti.

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10 yaşında felsefe konuşuyordu! 5 ayda 250 kitap okuyan Filozof Atakan’ın son haline bakın...

Filozof Atakan, o zamanlar sadece 10 yaşında olmasına rağmen, yaşıtlarından farklı bir zekaya sahip olduğu konuşulan bir isim oldu.

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10 yaşında felsefe konuşuyordu! 5 ayda 250 kitap okuyan Filozof Atakan’ın son haline bakın...

İndigo çocuk olduğu söylentileri de bu dönemde gündeme geldi.

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10 yaşında felsefe konuşuyordu! 5 ayda 250 kitap okuyan Filozof Atakan’ın son haline bakın...

10 YAŞINDAKİ FİLOZOF ATAKAN'DAN FELSEFE YORUMU/ VİDEO İZLE

Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın son hali merak konusu oldu.

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10 yaşında felsefe konuşuyordu! 5 ayda 250 kitap okuyan Filozof Atakan’ın son haline bakın...

5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti.