1 ayda 15 kiloyu anında verdi! 51’lik Açelya Akkoyun diyetinin sırrı ortaya çıktı: Meğer tek yöntemle...

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, kilo verme sürecini gizli diyet yöntemleriyle değil, sağlıklı bir yaşam tarzı ve profesyonel rehberlikle başarıyla tamamladı. Akkoyun'un bu zorlu yolculuğunda en büyük destekçisi ise bir diyetisyen oldu. Diyetisyenin önerilerine titizlikle uyarak, dengeli bir beslenme programı ve düzenli egzersizle hedeflerine ulaşan Akkoyun, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.