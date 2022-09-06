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1 ay hapis yatmışlardı! Bülent Ersoy ve orkestra ekibi bir yıl sonra buzları eritti
Bülent Ersoy'un orkestra ekibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giriş yaparken kullandıkları PCR testlerinin sahte çıkması nedeniyle tutuklanmıştı. 1 ay hapis cezası alan ekip ile Bülent Ersoy'un arası açılmıştı. Ersoy ve orkestra şefi Onur Özelçağlayan ve ekibi ile buzlar eridi.
Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:51Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 10:51