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1 ay hapis yatmışlardı! Bülent Ersoy ve orkestra ekibi bir yıl sonra buzları eritti

Bülent Ersoy'un orkestra ekibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giriş yaparken kullandıkları PCR testlerinin sahte çıkması nedeniyle tutuklanmıştı. 1 ay hapis cezası alan ekip ile Bülent Ersoy'un arası açılmıştı. Ersoy ve orkestra şefi Onur Özelçağlayan ve ekibi ile buzlar eridi.

Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 10:51
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1 ay hapis yatmışlardı! Bülent Ersoy ve orkestra ekibi bir yıl sonra buzları eritti

Bülent Ersoy'un saz ekibi bir yıl önce Kıbrıs'a sahte PCR testiyle girmeye çalıştıkları gerekçesiyle 1 ay cezaevinde yatmıştı.

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1 ay hapis yatmışlardı! Bülent Ersoy ve orkestra ekibi bir yıl sonra buzları eritti

O süreçte "Bülent Ersoy bizimle ilgilenmedi" demişler, Diva ise "Servetimi ortaya dökeceğim, ne gerekiyorsa yapacağım" diye cevap vermişti.

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1 ay hapis yatmışlardı! Bülent Ersoy ve orkestra ekibi bir yıl sonra buzları eritti

BUZLARI ERİTTİLER

Bülent Ersoy arasının bozulduğu orkestra şefi Onur Özelçağlayan ve ekibi ile buzları önceki akşam eritti.

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1 ay hapis yatmışlardı! Bülent Ersoy ve orkestra ekibi bir yıl sonra buzları eritti

'HEPSİ GERİDE KALDI'

Bülent Ersoy ve orkestrası Arnavutköy'deki Bahtiyar adlı mekanda bir araya geldi.

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1 ay hapis yatmışlardı! Bülent Ersoy ve orkestra ekibi bir yıl sonra buzları eritti

Ersoy "Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben bunu ana kucağına dönüş olarak görüyorum...