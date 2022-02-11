11 Şubat 2022, Cuma
YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav takvimi!
YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS başvuruları bugünden itibaren alınacak. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek başvurular için heyecan içinde olan öğrenciler, şimdi de sınav tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, üniversite sınavının tarihleri duyuruldu. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.02.2022 10:45
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