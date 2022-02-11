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Haberler Galeri YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav takvimi!

YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav takvimi!

YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS başvuruları bugünden itibaren alınacak. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek başvurular için heyecan içinde olan öğrenciler, şimdi de sınav tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, üniversite sınavının tarihleri duyuruldu. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022 10:45
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YKS’ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav takvimi!

YKS ne zaman yapılacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavları için geri sayım başladı. Bugünden itibaren sınava başvuru yapacak olan öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Üniversiteye geçiş için tercihlerde kullanılacak puanı belirlemek için yapılan YKS sınavı hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsini.z Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınavı ne zaman? İşte merak edilen her şey...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS’ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav takvimi!

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS başvurular 11 Şubat - 7 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler.

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YKS’ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav takvimi!

2022 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS'nin 1. oturumu TYT 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2. oturum AYT ve 3. oturum YDT ise 19 Haziran'da uygulanacak.

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YKS’ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav takvimi!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

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YKS’ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav takvimi!

YKS HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.