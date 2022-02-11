YKS’ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav takvimi!

YKS ne zaman yapılacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavları için geri sayım başladı. Bugünden itibaren sınava başvuru yapacak olan öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Üniversiteye geçiş için tercihlerde kullanılacak puanı belirlemek için yapılan YKS sınavı hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsini.z Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınavı ne zaman? İşte merak edilen her şey...