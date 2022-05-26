26 Mayıs 2022, Perşembe
YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Üniversie sınavı için geri sayım başladı. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler sınava girecekleri okulları araştırmaya başladı. Önümüzdeki ay yapılacak üniversite sınavına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:03
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