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Haberler Galeri YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Üniversie sınavı için geri sayım başladı. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler sınava girecekleri okulları araştırmaya başladı. Önümüzdeki ay yapılacak üniversite sınavına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:03
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YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? TYT AYT ve YDT oturumlarına katılmak için YKS'ye başvuru yapan milyonlarca öğrenci, heyecan içinde sınava hazırlıklarına devam ediyor. Üniversite tercihlerinde kullanılacak puanı belirlemek için gerçekleştirilen YKS'ye geri sayım başlarken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş yerlerinin resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmasa da, ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

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YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.