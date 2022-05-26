YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? TYT AYT ve YDT oturumlarına katılmak için YKS'ye başvuru yapan milyonlarca öğrenci, heyecan içinde sınava hazırlıklarına devam ediyor. Üniversite tercihlerinde kullanılacak puanı belirlemek için gerçekleştirilen YKS'ye geri sayım başlarken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?