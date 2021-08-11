YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!

YKS tercih işlemleri ne zaman bitecek? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başlamıştı. Barajı geçemeyen öğrenciler için bu seneki baraj puanının düşürülmesinin ardından ek tercihlerin başlayacağı tarih araştırılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenleren biri de ilk tercihlerin biteceği tarih oldu. Peki,YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...