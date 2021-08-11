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Haberler Galeri YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!

YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!

YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? Üniversite tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklerken, henüz tercih yapamayan öğrenciler ise tercihlerin biteceği tarihi araştırıyor. YKS'de baraj puanının düşürülmesinin ardından ek tercih bekleyen öğrenciler de ilk tercihlerin hangi tarihe kadar alınacağını sorguluyor. Peki, YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 15:53
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YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!

YKS tercih işlemleri ne zaman bitecek? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başlamıştı. Barajı geçemeyen öğrenciler için bu seneki baraj puanının düşürülmesinin ardından ek tercihlerin başlayacağı tarih araştırılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenleren biri de ilk tercihlerin biteceği tarih oldu. Peki,YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!

YKS İLK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?
05 Ağustos 2021 tarihinde başlayan YKS ilk tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

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YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

Baraj puanının düştüğünü duyuran Başkan Erdoğan, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılacağını açıkladı. Ancak YKS ilk tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle ek tercihlerin takvimi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!

YKS TYT AYT BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağını müjdeledi.

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YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!

YKS İLK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından henüz tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olmasından dolayı tercih sonuçlarının da ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Net tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.