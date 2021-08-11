19 Ağustos 2021, Perşembe
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YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!
YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? Üniversite tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklerken, henüz tercih yapamayan öğrenciler ise tercihlerin biteceği tarihi araştırıyor. YKS'de baraj puanının düşürülmesinin ardından ek tercih bekleyen öğrenciler de ilk tercihlerin hangi tarihe kadar alınacağını sorguluyor. Peki, YKS ilk tercihler ne zaman bitiyor? 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.08.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 15:53
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