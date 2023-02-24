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Haberler Galeri YKS BAŞVURU TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS ertelendi mi? TYT-AYT ne zaman? TYT Türkçe, Matematik, Biyoloji konuları, soru dağılımı...

YKS BAŞVURU TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS ertelendi mi? TYT-AYT ne zaman? TYT Türkçe, Matematik, Biyoloji konuları, soru dağılımı...

"TYT- AYT başvuruları ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle YKS üniversite sınavının ertelenip, ertelenmeyeği merak konusu oldu. Üniversite adaylar sınav tarihi hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, TYT-AYT ne zaman yapılacak? İşte, sınavlar hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.02.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 12:27
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YKS BAŞVURU TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS ertelendi mi? TYT-AYT ne zaman? TYT Türkçe, Matematik, Biyoloji konuları, soru dağılımı...

TYT-AYT başvuru tarihleri üniversite adaylarının gündeminde. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle sınav tarihleri ertelenmişti. 2023 YKS sınav ve başvuru tarihlerinde yeniden değişiklik yapılıp yapılmayacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, YKS 2023 ne zaman yapılacak? TYT-AYT sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS BAŞVURU TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS ertelendi mi? TYT-AYT ne zaman? TYT Türkçe, Matematik, Biyoloji konuları, soru dağılımı...

TYT-AYT ERTELENDİ Mİ?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarından oluşan sınav; Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası adaylar tarafından merak edilen sorularla tekrar gündeme taşındı.

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YKS BAŞVURU TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS ertelendi mi? TYT-AYT ne zaman? TYT Türkçe, Matematik, Biyoloji konuları, soru dağılımı...

YKS başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylı bilgi yayımlandığında habere ekleyeceğiz.

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YKS BAŞVURU TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS ertelendi mi? TYT-AYT ne zaman? TYT Türkçe, Matematik, Biyoloji konuları, soru dağılımı...

YKS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. Yayınlandığı zaman başvuru ücreti detayı haberimizde olacak.

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YKS BAŞVURU TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS ertelendi mi? TYT-AYT ne zaman? TYT Türkçe, Matematik, Biyoloji konuları, soru dağılımı...

YKS 3 OTURUMDAN OLUŞUYOR

Üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin öncelikle ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmesi gerekir. YKS'ye lise mezunu ve lise son sınıf öğrencileri girebilir. YKS toplamda 3 oturumdan oluşmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

1. Oturumu Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)

2. Oturumu Alan Bilgisi Testi (AYT)

3. Oturumu Yabancı Dil Testi (YDT)

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