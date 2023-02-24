HaberlerGaleriYKS BAŞVURU TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS ertelendi mi? TYT-AYT ne zaman? TYT Türkçe, Matematik, Biyoloji konuları, soru dağılımı...
YKS BAŞVURU TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS ertelendi mi? TYT-AYT ne zaman? TYT Türkçe, Matematik, Biyoloji konuları, soru dağılımı...
"TYT- AYT başvuruları ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle YKS üniversite sınavının ertelenip, ertelenmeyeği merak konusu oldu. Üniversite adaylar sınav tarihi hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, TYT-AYT ne zaman yapılacak? İşte, sınavlar hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 24.02.2023 12:27Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 12:27