YKS BAŞVURU TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS ertelendi mi? TYT-AYT ne zaman? TYT Türkçe, Matematik, Biyoloji konuları, soru dağılımı...

TYT-AYT başvuru tarihleri üniversite adaylarının gündeminde. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle sınav tarihleri ertelenmişti. 2023 YKS sınav ve başvuru tarihlerinde yeniden değişiklik yapılıp yapılmayacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, YKS 2023 ne zaman yapılacak? TYT-AYT sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak? İşte, detaylar...