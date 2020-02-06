YKS başvuru kılavuzu ile sınav başvurusu yap! YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankadan yatırılır?

SINAVA GİRME ZORUNLUĞU VAR MIDIR?

- ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek

isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunludur.

- TÜBİTAK'ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF

Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar,

isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu ve indirimli programlar hariç) sınavsız olarak

kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YKS'ye girme zorunluluğu yoktur ancak, bu

durumdaki adayların başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını tamamlamış olmaları zorunludur.