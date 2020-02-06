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YKS başvuru kılavuzu ile sınav başvurusu yap! YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankadan yatırılır?

YKS başvuru kılavuzu dün ÖSYM tarafından öğle saatlerinde yayınlandı. 2 milyonu aşkın öğrencinin katılması beklenen YKS başvuruları ise bugün başladı. YKS başvuruları yapacak öğrencilere ÖSYM tarafından kılavuzu inceleme uyarısında bulunuldu. YKS başvurusu yapacak olan öğrenciler ve aileleri sınav ücretini yoğun şekilde araştırıyor. Ayrıca hangi bankalardan işlem yapılacağı da merak konusu. YKS 2020 başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankadan yatırılır? İşte 2020 YKS başvuru kılavuzu ve tüm soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 10:22
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YKS başvuru kılavuzu ile sınav başvurusu yap! YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankadan yatırılır?

YKS başvuru kılavuzu dün öğle saatlerinde yayınlandı. Başvurular bugün ais.osym.gov.tr adresinden yapılmaya başlandı. YKS başvuru kılavuzunun dikkatle okunması ÖSYM tarafından tavsiye edildi. Aileler ve öğrenciler başvuru kılavuzunu inceledikten sonra süratle başvuruları yapmak istiyor. Sizler için tüm merak edilen soruları ve detayları derledik. İşte ÖSYM YKS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı...

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YKS başvuru kılavuzu ile sınav başvurusu yap! YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankadan yatırılır?

SINAVA GİRME ZORUNLUĞU VAR MIDIR?
- ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek
isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunludur.

- TÜBİTAK'ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF
Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar,
isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu ve indirimli programlar hariç) sınavsız olarak
kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YKS'ye girme zorunluluğu yoktur ancak, bu
durumdaki adayların başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını tamamlamış olmaları zorunludur.

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YKS başvuru kılavuzu ile sınav başvurusu yap! YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankadan yatırılır?

- Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiye'deki yükseköğretim
kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmekte olup ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr
internet adresindeki Öğrenci başlığı altında yer alan Kendi İmkanları ile Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi
Alanlar sekmesinden ulaşılabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2020-YKS'ye başvuru yapma ve YKS'ye
girme zorunluluğu yoktur ancak, bazı yükseköğretim kurumları yurt dışından öğrenci kabulünde YKS puanlarını
kullanabilecektir. Bununla birlikte ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu veya uyruğundan biri
T.C. olan çift uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına girişte bu sınavın sonuçlarından yararlanmayı
istemeleri halinde 2020-YKS'ye başvuru yapma ve YKS'ye girme zorunluluğu bulunmaktadır.

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YKS başvuru kılavuzu ile sınav başvurusu yap! YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankadan yatırılır?

- 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT
puanını 2020-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2020-YKS'ye başvuru yapmaları
zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim
programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2020-YKS'ye başvuru
yapmaları zorunludur.

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YKS başvuru kılavuzu ile sınav başvurusu yap! YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankadan yatırılır?

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?
2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı
edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS'ye başvuru yapmak zorundadır.
YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur.
Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.