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YKS başvuru kılavuzu ile sınav başvurusu yap! YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankadan yatırılır?
YKS başvuru kılavuzu dün ÖSYM tarafından öğle saatlerinde yayınlandı. 2 milyonu aşkın öğrencinin katılması beklenen YKS başvuruları ise bugün başladı. YKS başvuruları yapacak öğrencilere ÖSYM tarafından kılavuzu inceleme uyarısında bulunuldu. YKS başvurusu yapacak olan öğrenciler ve aileleri sınav ücretini yoğun şekilde araştırıyor. Ayrıca hangi bankalardan işlem yapılacağı da merak konusu. YKS 2020 başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankadan yatırılır? İşte 2020 YKS başvuru kılavuzu ve tüm soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 06.02.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 10:22
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