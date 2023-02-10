YKS (AYT-TYT) hangi konular iptal edildi? 12-8. sınıf 2. dönem konuları neler? LGS'de hangi konular çıkacak? YKS, LGS DEPREM KARARI SON DAKİKA

YKS, LGS 1. dönem konuları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika deprem açıklamasının ardından öğrenciler 12. sınıf ve 8. sınıf 1. dönem konu başlıklarını araştırmaya başladı. Peki YKS (AYT-TYT) hangi konular iptal edildi? LGS'de hangi konular çıkacak? 12. sınıf birinci dönem konuları neler? 8. sınıf 1. dönem konu başlıkları ne? İşte konuya ilişkin detaylar...