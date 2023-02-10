HaberlerGaleriYKS (AYT-TYT) hangi konular iptal edildi? 12-8. sınıf 2. dönem konuları neler? LGS'de hangi konular çıkacak? YKS, LGS DEPREM KARARI SON DAKİKA
YKS (AYT-TYT) hangi konular iptal edildi? 12-8. sınıf 2. dönem konuları neler? LGS'de hangi konular çıkacak? YKS, LGS DEPREM KARARI SON DAKİKA
Son dakika haberleri... YKS, LGS sınavları ile ilgili deprem düzenleme açıklandı. Üniversite ve liseye geçiş sınavları hakkında son dakika açıklaması geldi. Öğrenciler arama motorlarında konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki YKS (AYT-TYT) konuları iptal mi edildi? 12. sınıf 1. dönem konuları neler? LGS'de hangi konular çıkacak?