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Haberler Galeri YKS (AYT-TYT) hangi konular iptal edildi? 12-8. sınıf 2. dönem konuları neler? LGS'de hangi konular çıkacak? YKS, LGS DEPREM KARARI SON DAKİKA

YKS (AYT-TYT) hangi konular iptal edildi? 12-8. sınıf 2. dönem konuları neler? LGS'de hangi konular çıkacak? YKS, LGS DEPREM KARARI SON DAKİKA

Son dakika haberleri... YKS, LGS sınavları ile ilgili deprem düzenleme açıklandı. Üniversite ve liseye geçiş sınavları hakkında son dakika açıklaması geldi. Öğrenciler arama motorlarında konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki YKS (AYT-TYT) konuları iptal mi edildi? 12. sınıf 1. dönem konuları neler? LGS'de hangi konular çıkacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 12:01
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YKS AYT-TYT hangi konular iptal edildi? 12-8. sınıf 2. dönem konuları neler? LGS’de hangi konular çıkacak? YKS, LGS DEPREM KARARI SON DAKİKA

YKS, LGS 1. dönem konuları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika deprem açıklamasının ardından öğrenciler 12. sınıf ve 8. sınıf 1. dönem konu başlıklarını araştırmaya başladı. Peki YKS (AYT-TYT) hangi konular iptal edildi? LGS'de hangi konular çıkacak? 12. sınıf birinci dönem konuları neler? 8. sınıf 1. dönem konu başlıkları ne? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS AYT-TYT hangi konular iptal edildi? 12-8. sınıf 2. dönem konuları neler? LGS’de hangi konular çıkacak? YKS, LGS DEPREM KARARI SON DAKİKA

HABERİN İÇERİĞİ

👉YKS-LGS ALINAN DEPREM KARARI

👉 YKS SORU DAĞILIMI

👉2023 TYT DÖNEM KONULARI

👉2023 AYT DÖNEM KONULARI

👉2023 1. DÖNEM LGS KONULARI

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YKS AYT-TYT hangi konular iptal edildi? 12-8. sınıf 2. dönem konuları neler? LGS’de hangi konular çıkacak? YKS, LGS DEPREM KARARI SON DAKİKA

YKS-LGS SON DAKİKA DEPREM KARARI

Bakan Özer: Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.

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YKS AYT-TYT hangi konular iptal edildi? 12-8. sınıf 2. dönem konuları neler? LGS’de hangi konular çıkacak? YKS, LGS DEPREM KARARI SON DAKİKA

YKS 3 OTURUMDAN OLUŞUYOR

Üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin öncelikle ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmesi gerekir. YKS'ye lise mezunu ve lise son sınıf öğrencileri girebilir. YKS toplamda 3 oturumdan oluşmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

1. Oturumu Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)

2. Oturumu Alan Bilgisi Testi (AYT)

3. Oturumu Yabancı Dil Testi (YDT)

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YKS AYT-TYT hangi konular iptal edildi? 12-8. sınıf 2. dönem konuları neler? LGS’de hangi konular çıkacak? YKS, LGS DEPREM KARARI SON DAKİKA

2023 YKS KONULARI

TYT sınavı YKS'nin ilk aşamasıdır. TYT sınavına girilmeden AYT ve YDT sınavına girilemez. TYT sınavının amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. TYT'de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.