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Haberler Galeri YKS 2021 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama! İşte YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylar

YKS 2021 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama! İşte YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylar

YKS üniversite taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2012 YKS tercih işlemleri bugün başladı. Ağustos 13'e kadar devam edecek üniversite tercih sürecinde en çok merak edilenlerden biri de taban puanlar ve başarı sıralaması yer aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS 2021 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 10:55
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YKS 2021 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama! İşte YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylar

YKS başarı sıralaması ve üniversite taban puanları, tercih yapacak öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için tercih işlemleri başladı. Üniversite tercih bildiriminde bulunacak öğrenciler, sınav sonuçlarına göre üniversitelerin taban puanını öğrenerek tercih yapacaklar. Peki, YKS 2021 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte YKS tercih kılavuzu ve merak edilen her şey...

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YKS 2021 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama! İşte YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylar

YKS BAŞARI SIRALAMASI VE TABAN PUANLAR

2021 üniversite tercihleri için başarı sıralaması ve taban puanlar, YKS tercih kılavuzu ile birlikte açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak Tablo-3 ve Tablo-3 tablosundan 2021 YKS başarı sıralaması ve taban puan bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYIN...

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YKS 2021 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama! İşte YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylar

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

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YKS 2021 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama! İşte YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylar

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos 202 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

ÖSYM AİS YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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YKS 2021 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama! İşte YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylar

KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRİLİR?

YÖK'ün tercih robotu sayfası üzerinden kaç puanla hangi üniversiteye gidilebileceğini sorgulayabilirsiniz. Aşağıdaki linklere tıklayarak lisans ve ön lisans programları için tercih sihirbazını kullanabilirsiniz.

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

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