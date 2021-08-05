YKS 2021 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama! İşte YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylar

YKS üniversite taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2012 YKS tercih işlemleri bugün başladı. Ağustos 13'e kadar devam edecek üniversite tercih sürecinde en çok merak edilenlerden biri de taban puanlar ve başarı sıralaması yer aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS 2021 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylar...