Yılda 95 milyon lira kazanan yasa dışı bahis çetesinin lideri yakalandı

Yıllık 95 milyon TL kazandığı saptanan çete liderinin, hesaplarını kullandıran kişilere de ayda ortalama bin 500 ila 3 bin TL arasında ödeme yaptığı tespit edildi. Çete yöneticilerinden Ali G.'nin ise 7 cep telefonu olduğu belirlendi. Akın Ölçen, operasyonda 2 gün sonra düğünü olan kız kardeşi Gizem Ö. ile birlikte yakalandı. Gizem Ö.'nün bir dönem çetenin muhasebe hesaplarını tuttuğu bildirildi.