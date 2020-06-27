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''Yerli köstebek'' iş başında! Türkiye'de bir ilk yaşandı
Son dakika haberine göre, Ergene Nehri'nin su kalitesini ve rengini doğal haline dönüştürecek ve Trakya'nın çehresini değiştirecek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında inşa edilen Marmara Derin Deniz Deşarjı Tüneli'nde ışık göründü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla iştirak ettiği programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli projede bugüne kadar 6,5 milyar lira yatırım yapıldığını, 400 kilometre dere yatağının temizlendiğini belirterek projenin tamamlanması ile Trakya'nın çehresinin değişeceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 27.06.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 18:32
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