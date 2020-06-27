''Yerli köstebek'' iş başında! Türkiye'de bir ilk yaşandı

"400 KİLOMETRE DERE YATAĞI TEMİZLENDİ"

Çalışmalar kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 400 kilometre dere yatağının temizlendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, 12 belediyenin atık su arıtma tesisi inşa edildi ve havzadaki tüm tesislerde atık su deşarj kriterlerinde kısıtlamaya gidildi. Yine Meriç Nehri üzerinde Taşkın Erken Uyarı Sistemi kuruldu. İnşallah, bu yatırım programında yer alan ve 14'ünün inşaatı biten 25 adet sulama tesisinin tamamlanması ile de 1 milyon 300 bin dekar arazi temiz suya kavuşacak" diye konuştu.