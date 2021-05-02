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Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...
Yasaklar ne zaman kalkıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle Kabine toplantısında tam kapanma kararı alınmıştı. Kabine Toplantısında alınan kararlar neticesinde 26-27 Nisan tarihine kadar devam edecek olan ilk kısıtlama kararları, bu tarihlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile yeniden gözden geçirilecek. İşte, yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...
Giriş Tarihi: 02.05.2021 23:59Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 23:59