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Haberler Galeri Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...

Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...

Yasaklar ne zaman kalkıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle Kabine toplantısında tam kapanma kararı alınmıştı. Kabine Toplantısında alınan kararlar neticesinde 26-27 Nisan tarihine kadar devam edecek olan ilk kısıtlama kararları, bu tarihlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile yeniden gözden geçirilecek. İşte, yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...

Giriş Tarihi: 02.05.2021 23:59 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 23:59
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Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...

Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemiyle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından kısıtlamalar başladı. Tam kapanma durumunda en çok merak edilenlerden biri de kısıtlamaların ne zaman biteceği. İşte, yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...

29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması öngörülüyor.

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Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

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Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...

Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından "Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi" düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.