14 Ocak 2026, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan'a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan'a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

Hükümet, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. 7 ana başlık altında 37 hedefin yer aldığı, 71 maddelik eylem planı ile dijital alandaki yasa dışı bahis ekosisteminin bütüncül şekilde kuşatılması hedefleniyor. Hazırlanan planın temel amacı yalnızca yasa dışı siteleri kapatmak değil, bu faaliyetleri ayakta tutan ağ yapısını tamamen dağıtmak olarak öne çıkıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2026 07:45
Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

Yasadışı bahis ve kumarla mücadelede 71 maddelik eylem planı devreye alınıyor. Yasadışı bahis ağlarının tespit, izleme ve müdahale kapasitesi artırılacak.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

ÜÇLÜ KISKAÇ MODELİ

Yasa dışı bahis zinciri eş zamanlı takip edilecek. Sosyal medyada reklamı yapılan hesap, ödeme sisteminde parayı alan IBAN ve kripto varlıklarda çıkış yapan cüzdan olmak üzere üç alan eşleştirilerek ağ yapısı ortaya çıkarılacak.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

SOSYAL MEDYAYA OTOMATİK TARAMA
Sabah'ın haberine göre Bahis ve kumar içeriklerinde kullanılan kod kelimeler, emoji kombinasyonları, link kısaltıcılar "bio" yönlendirmeleri yapay zeka destekli sistemlerle otomatik taranacak, görünürlükleri düşürülecek.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

HUB HESAPLAR HEDEFTE
HUB hesaplar kapsamında merkez hesaplar etkisiz hale getirilecek. Tek tek hesaplar yerine merkez (hub) yapılar tespit edilecek. Admin ilişkileri incelenecek. DM yönlendirmeleri analiz edilecek. Takip–takipçi kümeleri haritalandırılacak.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

BANKALAR VE ÖDEME SİSTEMLERİNE SIKI DENETİM
Bankalar ve ödeme kuruluşları yasa dışı bahisle bağlantılı finansal hareketlere karşı alarm durumuna geçiriliyor. MASAK verilerine göre, son yıllarda yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 280 binden fazla banka hesabının kullanıldığı tespit edildi. Bu tablo üzerine denetimler sıkılaştırıldı. Düşük tutarlı ama sık transferleri, Aynı IP / cihazdan çoklu işlemleri, Gece yoğunlaşan para hareketlerini ve açıklamasız transferleri otomatik risk skoruna yazacak, özel takibe alacak.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

KRİPTO VARLIKLAR İZLEME ALTINDA
Kripto çıkış noktaları da takip edilecek. Dijital cüzdan–IBAN bağlantıları eşleştirilecek. Uluslararası borsalarla iş birliği artırılacak. Ayrıca Sınır ötesi yapı nedeniyle ortak operasyonlar devreye girecek.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

CEZALAR AĞIRLAŞIYOR
Ceza yasasında değişiklik, reklam yasağı, dijital ortamda erişim engeli, finansal yaptırımlar, yasa dışı bahis ve kumara yönelik cezalar artırılacak.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

BAĞIMLILIĞIN EKONOMİK YÜKÜ
Bağımlılık türlerinin yıllık ekonomik yükünün ilk sırasında kumar bağımlılığı geliyor. Kumar bağımlılığı 40 milyar dolar, sigara 24 milyar dolar, alkol 9 milyar dolar ve uyuşturucu da 5 milyar dolar.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

MÜCADELE YAPAY ZEKA DESTEKLİ SÜRDÜRÜLECEK
Sanal ortamda faaliyet gösteren yasa dışı bahis platformlarının: Tespit, izleme, müdahale kapasitesi artırılacak. Mücadele 7/24, yapay zekâ destekli sürdürülecek.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

BİNİ AŞKIN OPERASYON YAPILDI

2024–2025 döneminde 1.120'den fazla operasyon yapılarak, 15,847 milyar TL nakit ve varlık ele geçirildi. 2025'te 31 binden fazla yasa dışı bahis sitesi, web sayfası ve sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

BAŞKAN ERDOĞAN: SANAL BAHSE GEÇİT YOK

MYK Toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanal bahsin hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Erdoğan, iç cepheyi kuvvetlendirmenin yolunun aileden geçtiğini ve sanal bahsin virüs halinde toplum genelinde yayıldığını söyledi. Erdoğan sanal bahis ve kumar konusunun üzerine sonuna kadar gidileceğini vurguladı.

Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan’a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı

CEVDET YILMAZ: BÜTÜNCÜL BİR PLAN

Önceki gün AK Parti MYK toplantısında yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kapsamında sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas bir sosyal yara olarak bunu görüyor. Burada yapılması gereken her şeye çok güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor. Parti olarak da bu konularda çalışmalar yapılacak. Bütüncül bir plan inşallah kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Hukuki cezalar bağlamında Adalet Bakanlığımız o konuları çalışıyor" dedi.