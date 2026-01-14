14 Ocak 2026, Çarşamba
Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası belli oldu! Başkan Erdoğan'a sunuldu | İşte 71 maddelik eylem planı
Hükümet, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. 7 ana başlık altında 37 hedefin yer aldığı, 71 maddelik eylem planı ile dijital alandaki yasa dışı bahis ekosisteminin bütüncül şekilde kuşatılması hedefleniyor. Hazırlanan planın temel amacı yalnızca yasa dışı siteleri kapatmak değil, bu faaliyetleri ayakta tutan ağ yapısını tamamen dağıtmak olarak öne çıkıyor.
