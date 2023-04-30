"Yarısı Bizden" kampanyası nasıl olacak? Bakan Murat Kurum detayları tak tek anlattı

KEMAL KILIÇDAROĞLU, HİÇ TOKİ KONUTLARINA GİTMİŞ Mİ?

-Kemal Bey, hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşlarla görüşmüş mü? Hiç onların hatırını sormuş mu? Hep aynı siyaset, iftiralarla ve yalanlarla vatandaşın aklını çelmeye çalışıyorlar. 2002'de sosyal devlet anlayışını ülkemizin 81 iline yaygınlaştıracağız denilerek 1 milyon 200 bin konut üretilmiş. bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar oturuyor demiş, o yüzden mi vatandaşımız tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuruyor. O yüzden mi TOKİ konutlarında vatandaşımızın burnu bile kanamadı, evet, onların sırtı kalın çünkü arkalarında Recep Tayyip Erdoğan var.

3.3 MİLYON KONUTU DÖNÜŞTÜREN BU İRADE

-Hep algı ya hep algı ya. Madem lüks konutlar yapıyoruz, sen yap. İzmir, Ankara, İstanbul'da yap. Siz daha sözlerinizi tutmuyorsunuz, Siz ancak 15 Temmuz'da milletin canını ortaya koyarak vermiş olduğu mücadelede kaçarsınız evde kahve yudumlayarak televizyon seyredersiniz. İnşallah 14 Mayıs'ta evlerinde kahve içmeye devam edecekler ama televizyonda illerimizin konutlarının bittiği ve anahtarlarının teslimini izleyecekler. 3.3 milyon konutu dönüştüren bu iradedir.

HAZIR METRO PROJESİNİ 4 YILDA YÜZDE 5 İLERLEMİŞ

-Esenyurt'taki hazır metro projesi 4 yılda yüzde 5 ilerlemiş. Bizi kendilerine benzetmeye çalışıyorlar, onların hayali bile bizim yaptığımız işlere erişemez. Çekmeköy'e gittik, onların yapmadığı kavşağın temelini biz attık. Üsküdar bizim kentsel dönüşüm konutlarımız diyor, Büyükşehir yapmalı ama yapmıyorlar. Biz yaptık.

-Atatürk Havalimanı, Kılıçdaroğlu diyor ki, biz burayı ABD'li şirketlere vereceğiz ve burada bilim ve sanayi ile ilgili teknoloji merkezleri olacak. Bugün orada dünyada izlenen TEKNOFEST'in 6'ncısı yapıldı. Uzaya gidecek Türkler, milletle bir araya geldik.