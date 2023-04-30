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"Yarısı Bizden" kampanyası nasıl olacak? Bakan Murat Kurum detayları tak tek anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde vatandaşlara yeni müjdeler vermişti. Başkan Erdoğan İstanbul'da hayata geçecek 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası' kapsamında dönüşüme giren konutlarının maliyetinin yarısını devlet tarafından karşılanacağı bildirdi. Bu önemli haber sonrası vatandaşlar "Yarısı Bizden" kampanyası nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında kampanyanın detayları anlattı.

Giriş Tarihi: 30.04.2023 00:09
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Yarısı Bizden kampanyası nasıl olacak? Bakan Murat Kurum detayları tak tek anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki, "Yarısı Bizden" kampanyasının detayları anlattı. Haber Global'in haberine göre Bakan Kurum, kampanya başvurularında son başvuru rakamının 63 bin 600 olduğunu bildirerek, "İstanbul bizim için bir milli güvenlik meselesi, siyaset üstü düşünülmeli" ifadelerine yer verdi.

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Yarısı Bizden kampanyası nasıl olacak? Bakan Murat Kurum detayları tak tek anlattı

Bakan Kurum'un konuşmasında şunları kaydetti:
-Afetten iki buçuk ay sonra inşa edilen konutları afetzedelere verdik ve onların mutluluğuna ortak olduk. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza yuvalarını teslim edeceğiz, İstanbul'un da dirençli hale gelmesi için, saha araştırmalarındaki en önemli konu, deprem ve kentsel dönüşüm, ikinci ise trafik. İkisi de birbiriyle ilintili. Yeni sosyal alanlar açılmazsa trafik rahatlamaz. İkisi birbiriyle bağlantılı olduğu için de kentsel dönüşüm en önemli gündem olarak çıkıyor.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI İLE 1,5 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK
-İstanbul'da az riskli, orta ve yüksek riskli binalar var. Sağlam zeminde olmayanlar, dolgu zeminde olanlar var. Sıvılaşma riski olanlar var ve acilen 300 bin konut dönüşmeli. İstanbul'daki riskin bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü 'Yarısı Bizden' kapmayasını müjdeledi. Bu kampanyayla 1 buçuk milyon konut dönüştürülecek. Talepler şu an alınıyor ve 63 bin 600 bina için başvuru yapıldı, 367 bin bağımsız bölüm. Bunu dörtle çarparsak 1 milyon üzerinde bir bağımsız birime tekabül ediyor.

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Yarısı Bizden kampanyası nasıl olacak? Bakan Murat Kurum detayları tak tek anlattı

5 BİN 250 LİRA KİRA YARDIMI, 10 BİN 500 LİRA DA TAŞINMA YARDIMI VERİLECEK
-Vatandaşlar, başvurularını yapacak ve bu başvurular çerçevesinde ekipler inceleme yapacak ve bu bina risk taşıyacak ve dönüşümdeki maliyetin yarısını devlet karşılıyor. İnşaatı da TOKİ Başkanlığımız nasıl konutlarımızı Türkiye'nin 81 ilinde yaptıysa bunun maliyetinin yarısı bizden. Bu sayede dönüştürdüğümüz alanlarda da, bazı vatandaşlarımız mesela park alanlarında kalıyor, onların da arsa değeri neyse vererek taşıyacağız. 5 bin 250 lira kira yardımı ve 10 bin 500 lira da taşınma yardımı verilecek.

İSTANBUL BİZİM İÇİN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ
-Bu kampanya ülkemiz ve gençlerimiz için çok önemli. İstanbul bizim istikbalimiz, gelirlerimizin yüzde 50'den fazlası burada. İstanbul, bizim milli güvenlik meselemiz, konuya siyaset üstü bakmamız gerekiyor.
-Apartmanların önünde mahalle maçı yapardık ama hepimiz mutluyduk. Bir komşuyu görünce annemiz babamız kadar çekinirdik, ait hissederdik. Bunu kaybetmemek lazım, bu anlayışla biz 7-8 yıldır ve daha öncesinde de TOKİ'nin bütün binalarında bu değerler yansıtıldı. Son süreçte yatay mimari esaslı projeler yaptık. Sosyal alanlarıyla da vatandaşlarımız huzurla yaşayacaklar.

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Yarısı Bizden kampanyası nasıl olacak? Bakan Murat Kurum detayları tak tek anlattı

39 İLÇEDEN BAŞVURU VAR
-Başvurular 39 ilçeden var ama yoğunluk farklılık gösteriyor. Biz de önceliklere göre incelemeleri yapacağız. 200 bin başvuru var, ben yapmak istiyorum ama diyor amca, ben de yap sen başvurunu, gelip incelenecek, rızada 3'te 3 var mı bakılacak diyorum. Biz bu dönüşümü 5 yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz.

EN ÇOK BAŞVURU ALINAN İLÇE 42 BİN BAŞVURU İLE BAHÇELİEVLER
-İlçelerde zeminle ilgili incelemeler yaptık, bilim insanlarımızla değerlendirmeler yaptık. En çok başvuru Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Fatih, Üsküdar, Zeytinburnu, Maltepe, Kartal ilçelerinde. Kartal'da bir apartman kendiliğinde çöktü. Orhantepe Mahallesi'nde vatandaşların rızasıyla dönüşüm var, Kadıköy'de yine var. Ekipler, mobilize ekipleriyle araçlarıyla görüşüyorlar. Çoğunluk sağlanırsa proje yapılacak. Bahçelievler'de 42 bin başvuru yapıldı. Sahile yakın yerlerde yoğun bir başvuru var.
-Güngören Tozkoparan'da bir dönüşüm süreci yürütüyoruz. Mahallerimizde yine yoğun bir başvuru var. Toplam başvuruya bakıldığında da buradaki yoğunluk da oldukça fazla. 2 bin 824 binada 42 bin bağımsız birim var, sadece Bahçelievler'de.

VATANDAŞIN BİNASINI YASAL HALE GETİRECEĞİZ
-İmar haklarının tamamını kullanmayan vatandaşlarımız için projeyi yapıp, satacak ve geliri maliyetten düşecek ve yarım kalanı onun için tamamlayacağız. Diyelim ki, bazı binalarda kaçaklar var, bunları da düzelteceğiz. Vatandaşın binasını yasal hale getirmiş olacağız.
-Bağcılar'da da yine sitelerde yoğun başvurular var. Vatandaşımız burada dönüşüm istiyor ve başvuru yapıyor. Üsküdar'da bir yoğunluk var.
-Türkiye'de 21 yılda binaların yüzde 65'ini güvenli hale getirdik.
-26 Nisan-29 Mayıs arası e-devlet üzerinden başvurular alınacak. Bakanlık uzmanları inceleme yapacak, protokol hazırlanacak, ruhsat alma süreci başlayacak ve 2 yıl içinde dönüştürülen bina, vatandaşa teslim edilecek.
-2+1 ile 3+1 planlaması fiyatları sabit. 100 metrekareyi 200 metrekare yapmak isteyen vatandaşın maliyeti hesaplanacak yine yarısını devlet karşılayacak, fark etmeyecek. Bu oran 750 bin TL'den aşağı da düşebilir, yukarı da çıkabilir.

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Yarısı Bizden kampanyası nasıl olacak? Bakan Murat Kurum detayları tak tek anlattı

KEMAL KILIÇDAROĞLU, HİÇ TOKİ KONUTLARINA GİTMİŞ Mİ?
-Kemal Bey, hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşlarla görüşmüş mü? Hiç onların hatırını sormuş mu? Hep aynı siyaset, iftiralarla ve yalanlarla vatandaşın aklını çelmeye çalışıyorlar. 2002'de sosyal devlet anlayışını ülkemizin 81 iline yaygınlaştıracağız denilerek 1 milyon 200 bin konut üretilmiş. bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar oturuyor demiş, o yüzden mi vatandaşımız tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuruyor. O yüzden mi TOKİ konutlarında vatandaşımızın burnu bile kanamadı, evet, onların sırtı kalın çünkü arkalarında Recep Tayyip Erdoğan var.

3.3 MİLYON KONUTU DÖNÜŞTÜREN BU İRADE
-Hep algı ya hep algı ya. Madem lüks konutlar yapıyoruz, sen yap. İzmir, Ankara, İstanbul'da yap. Siz daha sözlerinizi tutmuyorsunuz, Siz ancak 15 Temmuz'da milletin canını ortaya koyarak vermiş olduğu mücadelede kaçarsınız evde kahve yudumlayarak televizyon seyredersiniz. İnşallah 14 Mayıs'ta evlerinde kahve içmeye devam edecekler ama televizyonda illerimizin konutlarının bittiği ve anahtarlarının teslimini izleyecekler. 3.3 milyon konutu dönüştüren bu iradedir.

HAZIR METRO PROJESİNİ 4 YILDA YÜZDE 5 İLERLEMİŞ
-Esenyurt'taki hazır metro projesi 4 yılda yüzde 5 ilerlemiş. Bizi kendilerine benzetmeye çalışıyorlar, onların hayali bile bizim yaptığımız işlere erişemez. Çekmeköy'e gittik, onların yapmadığı kavşağın temelini biz attık. Üsküdar bizim kentsel dönüşüm konutlarımız diyor, Büyükşehir yapmalı ama yapmıyorlar. Biz yaptık.

-Atatürk Havalimanı, Kılıçdaroğlu diyor ki, biz burayı ABD'li şirketlere vereceğiz ve burada bilim ve sanayi ile ilgili teknoloji merkezleri olacak. Bugün orada dünyada izlenen TEKNOFEST'in 6'ncısı yapıldı. Uzaya gidecek Türkler, milletle bir araya geldik.