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Haberler Galeri Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını yalısı nerede? Halis Ağa'nın yalısı...

Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını yalısı nerede? Halis Ağa'nın yalısı...

"Yalı Çapkını yalısı nerede, hangi ilçede?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Star TV'de her Cuma ekranlara gelen Yalı Çapkını, konusu ve oyuncu kadrosuyla ön plana çıkıyor. Reyting rekorları kıran dizinin çekildiği yalı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Halis Ağa'nın yalısı nerede? Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor? İşte, tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.05.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 17:12
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Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını yalısı nerede? Halis Ağa’nın yalısı...

"Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor?" sorusunun cevabı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Ekranların reyting rekorları kıran fenomen dizisi Yalı Çapkını, hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncuşarın yer aldığı dizinin hangi yalıda çekildiği araştırılmaya başladı. İşte emrak edilen yalı hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını yalısı nerede? Halis Ağa’nın yalısı...

YALI ÇAPKINI HANGİ YALIDA ÇEKİLİYOR?

Çekimleri İstanbul ve Gaziantep'te yapılan Yalı Çapkını dizisinde İstanbul'da bir yalıda yaşıyan aile memleketleri Gaziantep'ten tanıdık bir aileden kız alarak torunu ile evlendiriyor.b Büyüklüğü ve ihtişamıyla ilgi çeken Yalı Çapkını dizisinin çekildiği yalı Beylerbeyi Sakıp Sabancı Yalı'sıdır.

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Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını yalısı nerede? Halis Ağa’nın yalısı...

Bir dönem Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı'nın ikamet ettiği Osmanlı mimarisi tarihteki adı Şevket Paşa yalısı, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan gerekli izin alınmasından sonra aslına olabildiğince sadık kalarak restore edip, yeni bir düzenleme ile tekrardan dizayn edildi.

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Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını yalısı nerede? Halis Ağa’nın yalısı...

Beylerbeyindeki bu tarihi yalı bahçesindeki peyzaj düzenlemesi ile dikkat çekici. Yalının giriş katı, üç ayrı oturma grubunun yer aldığı bölümlerden ve yaklaşık 25 kişinin yemek yiyebildiği bir yemek odasından oluşuyor.

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Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını yalısı nerede? Halis Ağa’nın yalısı...

Salonun üst katında ise yatak ve giyinme odaları, banyolar, kahvaltı salonu bulunuyor. Öte yandan yalının üzerinde bir çatı katıda yer alıyor.