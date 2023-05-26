Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını yalısı nerede? Halis Ağa'nın yalısı...

"Yalı Çapkını yalısı nerede, hangi ilçede?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Star TV'de her Cuma ekranlara gelen Yalı Çapkını, konusu ve oyuncu kadrosuyla ön plana çıkıyor. Reyting rekorları kıran dizinin çekildiği yalı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Halis Ağa'nın yalısı nerede? Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor? İşte, tüm ayrıntılar...