Ya yanar ya yolda kalır ya da kliması çalışmaz! İmamoğlu 'her gün bir yeni metrobüs' dedi cevabı vatandaş verdi: "Genel başkanlık için yırtınacağına belediye işlerine el at

Her gün kaza ya da yangın haberleriyle gündeme gelen metrobüslere bir de klima sorunu eklendi. İstanbul'un kavurucu sıcağında çalışmayan klimalar vatandaşları çileden çıkardı. İmamoğlu ise hiç bunlar yaşanmıyormuş gibi her gün yeni bir metrobüsün hizmete girdiğini söyledi. Vatandaştan da tepkiler gecikmedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.08.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 15:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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