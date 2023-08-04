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Haberler Galeri Ya yanar ya yolda kalır ya da kliması çalışmaz! İmamoğlu 'her gün bir yeni metrobüs' dedi cevabı vatandaş verdi: "Genel başkanlık için yırtınacağına belediye işlerine el at

Ya yanar ya yolda kalır ya da kliması çalışmaz! İmamoğlu 'her gün bir yeni metrobüs' dedi cevabı vatandaş verdi: "Genel başkanlık için yırtınacağına belediye işlerine el at

Her gün kaza ya da yangın haberleriyle gündeme gelen metrobüslere bir de klima sorunu eklendi. İstanbul'un kavurucu sıcağında çalışmayan klimalar vatandaşları çileden çıkardı. İmamoğlu ise hiç bunlar yaşanmıyormuş gibi her gün yeni bir metrobüsün hizmete girdiğini söyledi. Vatandaştan da tepkiler gecikmedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.08.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 15:49
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Ya yanar ya yolda kalır ya da kliması çalışmaz! İmamoğlu ’her gün bir yeni metrobüs’ dedi cevabı vatandaş verdi: Genel başkanlık için yırtınacağına belediye işlerine el at

'Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız' vaadiyle göreve gelen CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'da toplu ulaşımı eziyete dönüştürmeye devam ediyor. Bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almıyor.

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Ya yanar ya yolda kalır ya da kliması çalışmaz! İmamoğlu ’her gün bir yeni metrobüs’ dedi cevabı vatandaş verdi: Genel başkanlık için yırtınacağına belediye işlerine el at

İBB TÜM ŞİKAYETLERE RAĞMEN ÇÖZÜM ÜRETMİYOR
Vatandaşlar, yaz aylarında kliması çalışmayan araçlar sebebiyle de zor anlar yaşıyor. İş saatlerinde oluşan yoğunluğun da etkisiyle dakikalar boyunca araç bekleyen İstanbulluların tüm şikayetleri cevapsız kalıyor.

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Ya yanar ya yolda kalır ya da kliması çalışmaz! İmamoğlu ’her gün bir yeni metrobüs’ dedi cevabı vatandaş verdi: Genel başkanlık için yırtınacağına belediye işlerine el at

Vatandaşlar mağdur olmaya devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir metrobüs paylaşımı geldi. İmamoğlu, paylaşımında "Her gün yeni bir metrobüs İstanbulluların hizmetine giriyor." ifadesini kullandı.

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Ya yanar ya yolda kalır ya da kliması çalışmaz! İmamoğlu ’her gün bir yeni metrobüs’ dedi cevabı vatandaş verdi: Genel başkanlık için yırtınacağına belediye işlerine el at

Vatandaş İmamoğlu'nun 'Her gün yeni bir metrobüs' paylaşımına isyan etti

İmamoğlu'nun bu paylaşımına İstanbullulardan tepki geldi. Metrobüs ve otobüslerde yaşadıkları zorlukları dile getiren vatandaşlar, yanıp yolda kalan, geç gelen ve kliması çalışmayan araçlar sebebiyle isyan etti.

İmamoğlu'na gelen tepkiler şu şekilde oldu:

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Ya yanar ya yolda kalır ya da kliması çalışmaz! İmamoğlu ’her gün bir yeni metrobüs’ dedi cevabı vatandaş verdi: Genel başkanlık için yırtınacağına belediye işlerine el at