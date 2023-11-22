22 Kasım 2023, Çarşamba
VGM YÜKSEKÖĞRETİM BAŞVURU SONUCU 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? vgm.com.tr
"VGM burs sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Binlerce üniversite öğrencisi, Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları için heyecanla beklemeye başladı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler "VGM burs sonuçları açıklandı" duyurusunda. İşte VGM yükseköğretim sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:32
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