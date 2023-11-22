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VGM YÜKSEKÖĞRETİM BAŞVURU SONUCU 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? vgm.com.tr

"VGM burs sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Binlerce üniversite öğrencisi, Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları için heyecanla beklemeye başladı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler "VGM burs sonuçları açıklandı" duyurusunda. İşte VGM yükseköğretim sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:32
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VGM YÜKSEKÖĞRETİM BAŞVURU SONUCU 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? vgm.com.tr

Vakıflar Genel Müdürlüğü, daha önce ortaöğretim burs sonuçlarını açıklamıştı ve şimdi ise sıra Yükseköğrenim bursu başvuru sonuçlarında. İşte, VGM burs sonuçları sorgulama sayfası!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VGM YÜKSEKÖĞRETİM BAŞVURU SONUCU 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? vgm.com.tr

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları vgm internet sitesi üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

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VGM YÜKSEKÖĞRETİM BAŞVURU SONUCU 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? vgm.com.tr

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

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VGM YÜKSEKÖĞRETİM BAŞVURU SONUCU 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? vgm.com.tr

VGM BURS SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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VGM YÜKSEKÖĞRETİM BAŞVURU SONUCU 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? vgm.com.tr

VGM BURSU NE KADAR 2023-2024?

2023-2024 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL'dir.