26 Ağustos 2021, Perşembe
Ve son dakika belli oldu! PMYO başvuruları ne zaman? 2021 PMYO TYT taban puan kaç oldu? Polis alımı şartları neler?
PMYO başvuru tarihi ne zaman? Polis Akademisi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere topla 2.500 polis öğrenci alımı yapılacak. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle PMYO alımları yapılmamıştı. Peki, PMYO başvuruları ne zaman? 2021 PMYO TYT taban puan kaç oldu? Polis alımı şartları neler? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.08.2021 19:26 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 09:38
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