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Haberler Galeri Ve son dakika belli oldu! PMYO başvuruları ne zaman? 2021 PMYO TYT taban puan kaç oldu? Polis alımı şartları neler?

Ve son dakika belli oldu! PMYO başvuruları ne zaman? 2021 PMYO TYT taban puan kaç oldu? Polis alımı şartları neler?

PMYO başvuru tarihi ne zaman? Polis Akademisi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere topla 2.500 polis öğrenci alımı yapılacak. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle PMYO alımları yapılmamıştı. Peki, PMYO başvuruları ne zaman? 2021 PMYO TYT taban puan kaç oldu? Polis alımı şartları neler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2021 19:26 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 09:38
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Ve son dakika belli oldu! PMYO başvuruları ne zaman? 2021 PMYO TYT taban puan kaç oldu? Polis alımı şartları neler?

PMYO 2021 başvuruları ne zaman başlayacak? TYT taban puanı kaç oldu? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2021 PMYO ilanı yayımlandı. Yapılan son dakika açıklamasına göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacak. Peki, PMYO başvuruları ne zaman? 2021 PMYO TYT taban puan kaç oldu? Polis alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve son dakika belli oldu! PMYO başvuruları ne zaman? 2021 PMYO TYT taban puan kaç oldu? Polis alımı şartları neler?

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 PMYO başvuruları 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecekler.

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Ve son dakika belli oldu! PMYO başvuruları ne zaman? 2021 PMYO TYT taban puan kaç oldu? Polis alımı şartları neler?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL, 13 Ağustos 2021 günü saat 09:00'dan 27 Ağustos 2021 günü saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacak.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecek.

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Ve son dakika belli oldu! PMYO başvuruları ne zaman? 2021 PMYO TYT taban puan kaç oldu? Polis alımı şartları neler?

2021 PMYO TABAN PUANI KAÇ OLDU?

ÖSYM tarafından 2021 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak gerekiyor.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde almış olmak.

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Ve son dakika belli oldu! PMYO başvuruları ne zaman? 2021 PMYO TYT taban puan kaç oldu? Polis alımı şartları neler?

PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adayların sınav giriş belgeleri www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Sınav giriş tarihinin yayınlanacağı tarih henüz belli olmadı.