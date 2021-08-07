Ve son dakika belli oldu! PMYO başvuruları ne zaman? 2021 PMYO TYT taban puan kaç oldu? Polis alımı şartları neler?

2021 PMYO TABAN PUANI KAÇ OLDU?

ÖSYM tarafından 2021 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak gerekiyor.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde almış olmak.