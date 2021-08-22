23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Van’da ‘şok ev’ operasyonu! Hepsi burada yakalandı

Van’da ‘şok ev’ operasyonu! Hepsi burada yakalandı

Son dakika haberine göre: Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile tespit ettikleri olaylara anında müdahale ediyor. Van'da polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok eve yapılan operasyonda, 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Giriş Tarihi: 22.08.2021 06:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 07:00
  • 1
  • 26
Van’da ‘şok ev’ operasyonu! Hepsi burada yakalandı

İran ile en uzun sınıra sahip olan Van'da, yasa dışı göçün engellenmesi, kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması ve PKK'lı teröristlerin ülkeye sızmalarının önüne geçilmesi amacıyla sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Van’da ‘şok ev’ operasyonu! Hepsi burada yakalandı

Sınır hattında inşasına başlanan modüler beton duvar çalışmaları devam ederken, bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birlikler ile özel harekat polisleriyle güvenlik daha sıkı tutuluyor.

  • 3
  • 26
Van’da ‘şok ev’ operasyonu! Hepsi burada yakalandı

Güvenlik güçleri onlarca zırhlı araç, drone, termal kamera, İHA ve SİHA'ların da desteğiyle İran sınırını süreli kontrol altında tutuyor.

  • 4
  • 26
Van’da ‘şok ev’ operasyonu! Hepsi burada yakalandı

Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı, gerekli tüm önlemlerin alındığı sınırda, gece yürütülen faaliyetlerle düzensiz göçmenlerin gecenin karanlığından yararlanarak sınırdan geçmeleri de engelleniyor.

  • 5
  • 26
Van’da ‘şok ev’ operasyonu! Hepsi burada yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı 2. Operasyon Şube Müdürü Hüseyin Ediz Tercanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, birliklerin sınır hattında önemli bir görev yürüttüğünü söyledi.