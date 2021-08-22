Van’da ‘şok ev’ operasyonu! Hepsi burada yakalandı

Son dakika haberine göre: Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile tespit ettikleri olaylara anında müdahale ediyor. Van'da polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok eve yapılan operasyonda, 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Giriş Tarihi: 22.08.2021 06:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 07:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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