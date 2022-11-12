14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Van TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | TUŞBA, İPEKYOL...2022 Van TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

Van TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | TUŞBA, İPEKYOL...2022 Van TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Dün, Van'da yapılan TOKİ kura çekilişleri, Erciş, Edremit, Gevaş, Özalp, Muradiye, Çaldıran ilçelerinde gerçekleşti. Bugün, ise Van'ın Tuşba ve İpekyol ilçeleri için yapılacak kuralar merak konusu oldu. Peki, Van TOKİ 2022 kura çekimi saat kaçta yapılacak? Van TOKİ konut kuraları hangi gün, yapılacak? TOKİ Van konut kura çekilişi canlı yayını nasıl nereden izlenecek? İşte, kura çekimleri hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 10:54
  • 1
  • 11
Van TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | TUŞBA, İPEKYOL...2022 Van TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

Van TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. TOKİ "İlk Evim" projesiyle ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi kura çekim tarihlerini araştırıyor. Dün yapılan TOKİ Van kura çekimi bugün de devam edecek. İşte, Van TOKİ kura çekimleri hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Van TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | TUŞBA, İPEKYOL...2022 Van TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

VAN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Van'da yaşayan vatandaşlar, kura çekim tarihlerini araştırıyor. Van TOKİ 1130 konutun kura çekimleri ise 12 Kasım (bugün) başladı. Milyonlarca vatandaş kura çekim sonuçlarına odaklanmış durumda.

.

  • 3
  • 11
Van TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | TUŞBA, İPEKYOL...2022 Van TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

VAN TOKİ KURALARI 12 KASIM'DA HANGİ İLÇELERDE ÇEKİLECEK?

Tuşba, İpekyolu ilçelerinde yapılacak 1130 konutun kura çekimleri ise 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10:00 da Nur Tatar Spor Salonunda yapılacak.

.

  • 4
  • 11
Van TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | TUŞBA, İPEKYOL...2022 Van TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

2022 VAN TOKİ KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

TOKİ VAN KURA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

  • 5
  • 11
Van TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | TUŞBA, İPEKYOL...2022 Van TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

VAN'DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ'den alınan bilgiye göre; Van'da toplam 3.850 konut yapılacağı öğrenildi.

Van-Gevaş 189 / 250000 Sosyal Konut Projesi, Van-Muradiye 133 / 250000 Sosyal Konut Projesi,

Van-Erciş 830 / 250000 Sosyal Konut Projesi, Van-İpekyolu 650 / 250000 Sosyal Konut Projesi, Van-Merkez 1.130 / 250000 Sosyal Konut Projesi.