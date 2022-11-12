Van TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | TUŞBA, İPEKYOL...2022 Van TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

Van TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. TOKİ "İlk Evim" projesiyle ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi kura çekim tarihlerini araştırıyor. Dün yapılan TOKİ Van kura çekimi bugün de devam edecek. İşte, Van TOKİ kura çekimleri hakkında merak edilenler...