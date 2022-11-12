14 Kasım 2022, Pazartesi
Van TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | TUŞBA, İPEKYOL...2022 Van TOKİ kura sonuçları isim isim liste...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Dün, Van'da yapılan TOKİ kura çekilişleri, Erciş, Edremit, Gevaş, Özalp, Muradiye, Çaldıran ilçelerinde gerçekleşti. Bugün, ise Van'ın Tuşba ve İpekyol ilçeleri için yapılacak kuralar merak konusu oldu. Peki, Van TOKİ 2022 kura çekimi saat kaçta yapılacak? Van TOKİ konut kuraları hangi gün, yapılacak? TOKİ Van konut kura çekilişi canlı yayını nasıl nereden izlenecek? İşte, kura çekimleri hakkında merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 12.11.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 10:54
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