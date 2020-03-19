Uzaktan eğitim dersler hangi kanalda? Televizyonda hangi ders, hangi saatte, kaç dakika yayınlanacak? Uzaktan eğitim süreci başlıyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında okullar 16 Mart itibarıyla üç hafta tatil edilmişti. MEB'in takvimine göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta televizyon ve EBA üzerinden uzaktan eğitim görecekler. Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Peki, uzaktan eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim dersler hangi kanalda yayınlanacak? Televizyonda hangi ders, hangi saatte, kaç dakika yayınlanacak? Giriş Tarihi: 19.03.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 12:46
Uzaktan eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim dersler hangi kanalda yayınlanacak? Corona virüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla okullarda eğitime ara verilmişti. İlk hafta tatil, ikinci hafta ise uzaktan eğitim olarak planlanmıştı. Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı uzaktan eğitim sürecine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki, uzaktan eğitim dersler hangi kanalda? Televizyonda hangi ders, hangi saatte, kaç dakika yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
UZAKTAN EĞİTİM DERSLER HANGİ KANALDA?
Selçuk, "Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar birazdan bütün televizyonlarda, haber mecralarında yer alacak. Şu anda dağıtımı yapılıyor." dedi.
UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ SAAT KAÇTA?
Uzaktan eğitimle ilgili, bütün ekip ve içeriklerin hazır olduğunu ve çekimlerin bittiğini belirten Selçuk, şöyle devam etti:
''Uzaktan eğitim dersleri pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır.''
Uzaktan eğitim konusunda dünyada en iyi Çin'in olduğunu sonra Türkiye'nin geldiğini dile getiren Selçuk, ''Bunu ulusal düzeyde yapan nadir ülkelerden biriyiz.'' şeklinde konuştu.
"Ayrıca bir de iyileştirme programı var. Telafi imkanı var. Diyelim ki çocuk kaçırdı. Tekrarı var. Tekrarı da yazıyor. İlk okulun listesi, ortaokulun listesi, lisenin listesi hazır. Çekimler bitti, biz hazırız. Şuan pilotları yapıyoruz. 1 milyon öğrenci sisteme girdi. hepsi girdiğinde eksikliklerimiz var mı... Birtakım eksikliklerimiz var yatırımlara başladık. Çin bu konuda bizden iyi. Onlar yüz milyondan fazla kişiyi anlık olarak sağlıyor. Bizim altyapıyı güçlendirmemiz de devam ediyor. Biz Eylül'de başlattık. Eğitim sisteminin dönüşümü için yapıyoruz. Depremler oldu, oradaki çocukların da telafi eksiklikleri olmasın diye de çalışıyoruz."
''23 MART GÜNÜ AKADEMİK DESTEK YAZILIMI AÇILACAK''
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, özel okullardaki öğrencilere de 23 Mart günü akademik destek yazılımının açılacağını açıkladı.
Selçuk, şöyle devan etti:
"Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde değiliz. Bizim derdimiz denetlemek değil, bizim derdimiz illa sınav yapalım da değil. Bizim derdimiz eğitimi eğitim gibi yapmak."
Selçuk, "Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda daha başarılı. Ortak okuma saatleri yapabilirler." ifadelerini kullandı.