Uzaktan eğitim dersler hangi kanalda? Televizyonda hangi ders, hangi saatte, kaç dakika yayınlanacak?

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ SAAT KAÇTA?

Uzaktan eğitimle ilgili, bütün ekip ve içeriklerin hazır olduğunu ve çekimlerin bittiğini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

''Uzaktan eğitim dersleri pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır.''

Uzaktan eğitim konusunda dünyada en iyi Çin'in olduğunu sonra Türkiye'nin geldiğini dile getiren Selçuk, ''Bunu ulusal düzeyde yapan nadir ülkelerden biriyiz.'' şeklinde konuştu.