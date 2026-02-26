Üsküp’ün yeni sembolü yükseliyor! Mihrimah Sultan esintili camiyi Başkan Erdoğan açacak

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te inşası devam eden ve aynı anda 3 bin 200 kişinin ibadet edebileceği büyük cami projesinde sona yaklaşıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, açılışın önümüzdeki aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Bilal Erdoğan, Balkan gençliğiyle bir araya geldiği programda ise insani değerlerin ve vicdani hassasiyetlerin korunmasının geleceğin dünyasında en güçlü sermaye olacağını ifade etti.

Türkiye ile Balkanlar arasındaki köklü bağlar her geçen gün daha da güçlenirken, bölgeye yönelik yatırımlar da artarak devam ediyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Üsküp'te yapımı süren cami projesini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK Sabah gazetesinden Muhammed Uzun'un haberine göre, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Üsküp, Tiran, Kosova ve Karadağ'da hayata geçirdiği dört büyük cami projesini yakından takip eden Bilal Erdoğan, Üsküp'te devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İnşaatın yüzde 80'e yaklaştığını belirten Erdoğan, eserin önümüzdeki aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılabileceğini ifade etti.

AYNI ANDA 3 BİN 200 KİŞİ NAMAZ KILACAK Mimari çizgileriyle İstanbul Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camii'nden esinlenerek tasarlanan ve klasik Osmanlı üslubunu yansıtan Üsküp'teki cami, zarif kubbesi ve dengeli siluetiyle şehrin yeni sembollerinden biri olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık bin 500 kişilik kapalı ibadet alanına sahip olan yapı, avlu ve açık alanlarla birlikte aynı anda 3 bin 200 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye ulaşıyor. Cami tamamlandığında bünyesindeki İslam Birliği ofisleri, Diyanet hizmetleri müşavirliği birimleri, kütüphane ve kitap kafe gibi sosyal ve idari alanlarla çok yönlü bir merkez olarak hizmet verecek.

İNSANİ HASSASİYETLERİ KORUMALIYIZ Ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2006 yılında kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (IBU) gençlerle bir araya gelen Necmeddin Bilal Erdoğan Balkanlar ve Türkiye arasındaki ilişkilere de değindi. IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek: Balkan Gençliği için Akademik ve Kültürel Köprüler" temalı söyleşi de Necmeddin Bilal Erdoğan sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için gençlere önemli görevler düştüğünü söyledi. Erdoğan, geleceğin dünyasında insana dair özelliklerin çok daha fazla ön plana çıkacağını belirterek gençlerin insani hassasiyetlerini korumalarının önemli bir kazanım olacağının altını çizdi.