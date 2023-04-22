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Haberler Galeri Üniversitelilere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ne zaman verilecek? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi ne zaman uygulanacak?

Üniversitelilere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ne zaman verilecek? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi ne zaman uygulanacak?

"Öğrencilere vergi muafiyeti nedir, ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Gençlere müjdeleri peş peşe sıralayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan cep telefonu ve bilgisayar için vergi muafiyetinin geleceğini, ayrıca gençlere 10 GB ücretsiz internet verileceğini duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? 10 GB ücretsiz internet nasıl alınır, şartları neler? İşte, tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2023 19:37 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 19:37
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Üniversitelilere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ne zaman verilecek? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi ne zaman uygulanacak?

Öğrencilere 10 GB ücretsiz ünternet müjdesi! Geçtiğimiz günlerde AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Başkan Recep Erdoğan gençlere ücretsiz internet verileceğini, cep telefonu ve bilgisayar alacaklara vergi muafiyeti olacağını söyledi. Yapılan açılamaların ardından vergi muafiyeti ve ücretsiz internet hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte konuya dair detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversitelilere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ne zaman verilecek? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi ne zaman uygulanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇLERE BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU MÜJDESİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 gb ücretsiz internet vereceğiz" diye konuştu.

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Üniversitelilere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ne zaman verilecek? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi ne zaman uygulanacak?

AYLIK 10 GB İNTERNET VERİLECEK!

Başkan Erdoğan açıklamasında "Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Üniversitelilere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ne zaman verilecek? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi ne zaman uygulanacak?

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ OLACAK

Üniversiteli gençlerimize "Gençlik Kartı" uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, Sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz.

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Üniversitelilere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ne zaman verilecek? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi ne zaman uygulanacak?

2023 CEP TELEFONU VERGİSİ NE KADAR?

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.