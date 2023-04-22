Üniversitelilere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ne zaman verilecek? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi ne zaman uygulanacak?

"Öğrencilere vergi muafiyeti nedir, ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Gençlere müjdeleri peş peşe sıralayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan cep telefonu ve bilgisayar için vergi muafiyetinin geleceğini, ayrıca gençlere 10 GB ücretsiz internet verileceğini duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? 10 GB ücretsiz internet nasıl alınır, şartları neler? İşte, tüm detaylar...