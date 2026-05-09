“Ucuz tatil” tuzağına dikkat: Bir tıkla binlerce lira gidiyor

Yaz sezonu ve Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte tatil dolandırıcıları yeniden sahneye çıktı. Sosyal medya platformları ve gerçeğinden ayırt edilmesi zor sahte internet siteleri üzerinden 'uygun fiyatlı tatil' vaadiyle vatandaşları hedef alan şebekeler, tatilcilerin binlerce lirasını gasp ediyor. A Haber ekibi, tatilcilerin mağdur olmaması için konuyu mercek altına aldı.

Yaz mevsiminin gelmesi ve bayram tatilinin kapıya dayanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş tatil planları yapmaya başladı.

Ancak bu hareketliliği fırsat bilen dolandırıcılar, dijital mecralarda kurdukları tuzaklarla vatandaşların cebine göz dikti.

SAHTE REZERVASYON ALARMI Özellikle sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden yürütülen operasyonlarda, cazip fiyatlarla sunulan tatil ilanları büyük bir tehlike arz ediyor. Uzmanlar, sahte rezervasyon dolandırıcılarının tatil planlarını bir kabusa dönüştürmemesi için vatandaşları her zamankinden daha dikkatli olmaya çağırıyor.

SOSYAL MEDYA TUZAĞINA DİKKAT

A Haber muhabiri İsmet Yerdelen'in mikrofon uzattığı sektör temsilcileri, dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemin sahte linkler olduğunu belirtti. "UCUZ TATİL" TUZAĞINA DİKKAT Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan turizmci, "Yaklaşan bayram tatili öncesi daha çok dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal medyada paylaşılan rezervasyon veya kampanya linklerine itibar etmememiz gerekiyor. Daha güvenli yolları seçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada karşılaşılan her 'fırsat' ilanıyla sıcak temas kurmanın büyük risk taşıdığı, bu linklerin birer dijital pusu olduğu vurgulandı.

GERÇEK GÖRSELLERLE KURULAN ŞEYTANİ TUZAK

Dolandırıcıların profesyonel yöntemlerle çalıştığını ve vatandaşları kandırmak için her türlü yola başvurduğunu ifade eden uzman isim, "Bu linkler otellerin görsellerini, isimlerini ya da acente görsellerini kullanıp insanlarımızı mağdur ediyorlar. Ödeme konusunda muhatap bulamıyorlar ve misafirlerimizin çoğu, insanımızın çoğu tesise geldiği zaman dolandırıldığını anlıyor" şeklinde konuştu. Gerçek otel fotoğrafları ve logoları kullanılarak hazırlanan bu sahte sayfaların, vatandaşları otele gidene kadar hiçbir şeyden şüphelendirmediği, acı gerçeğin ise ancak tatil mekanına varıldığında ortaya çıktığı aktarıldı.