14 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında ye alıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere pek çok bakanlık bünyesinde eleman alımı yapılacağını duyurmuştu. İlan üzerine başvuruda bulunan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla takip ediyor. İşte, TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021 01:25 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 01:25
  • 1
  • 9
TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1453 personelin alınacağı duyurulurken, alınacak personelin 38 farklı şehirde istihdam edileceği bildirildi. Başvuru yapan vatandaşlar TYP kura sonuçları için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER

Aksaray, Amasya, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Samsun, Konya, Sakarya, Kars, Rize, Ankara, Denizli, Sinop, Zonguldak, Gümüşhane, Çanakkale, Tunceli, Karaman, Erzurum, Edirne, Kilis, Elazığ, Bolu, Van, Samsun, Burdur, Yozgat, Kırklareli, Karabük, Giresun, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Sivas ve Niğde şehirleri alımı yapıyor.

  • 3
  • 9
TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 38 şehir 1453 kamu personeli alımı yapıyor. TYP personeli alımı başvuru şartları ve başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

  • 4
  • 9
TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların 18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşını bitirmemiş olması isteniyor. Emekli olmamak veya emekli aylığı almıyor olma şartı aranmaktadır. 24 ay kuralına takılan vatandaşlar da ilana başvuruda bulunamayacak. Ayrıca adayların ilanın verildiği il veya ilçede ikamet ediyor olması gerekmektedir. Alınacak personelin çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik görevlerini yerine getirmesi gerekiyor.

  • 5
  • 9
TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.