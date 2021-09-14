14 Eylül 2021, Salı
TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında ye alıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere pek çok bakanlık bünyesinde eleman alımı yapılacağını duyurmuştu. İlan üzerine başvuruda bulunan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla takip ediyor. İşte, TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 14.09.2021 01:25 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 01:25
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